So finden Sie Hilfe bei Zahlungsproblemen durch Corona

Dresden

Jeden Montag zwischen 17 und 18 Uhr geben Mitarbeiter der Verbraucherzentrale in Dresden den Lesern der Dresdner Neuesten Nachrichten kostenlos Auskunft zu Fragen rund um den Verbraucherschutz. Hier können Sie interessante Themen nachlesen. Heute zum Thema Finanzen und Versicherungen: Was kann ich tun, wenn ich aufgrund von Corona in finanzielle Schwierigkeiten geraten bin?

Herr K.: Ich bin aktuell in Kurzarbeit und kann dadurch die Raten für meinen Autokredit nicht zahlen. In Vollzeit ginge das ja wie geplant, aber so nicht. Was kann ich tun?

Dazu Holger Hinze , Finanzexperte der Verbraucherzentrale in Dresden :

Im Hinblick auf Verbraucherdarlehen gibt es eine gesetzliche Sonderregelung, die Kreditnehmer schützen soll. Das Auto wird also in dem Zusammenhang nicht gleich gepfändet. Wer durch die Coronakrise in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist, kann einen mindestens dreimonatigen Zahlungsaufschub erhalten. Setzen Sie sich zeitnah mit der Bank in Verbindung und informieren Sie diese über die Nutzung der Zahlpause. Es dürfen den Betroffenen durch die Stundung keine zusätzlichen Kosten entstehen. Eine Kündigung des Darlehensvertrags wegen Zahlungsverzugs, wegen einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Verbrauchers oder einer Verschlechterung der Werthaltigkeit von Sicherheiten ist während des Zeitraums der Stundung ausgeschlossen.

Der Kreditvertrag muss auch nicht geändert werden und man sollte sich auch nicht zusätzlich etwas aufschwatzen lassen. Stattdessen bietet sich eine bankunabhängige Überprüfung an, ob Zusatzvereinbarungen – etwa über einen Versicherungsschutz – gekündigt werden können und dadurch die monatliche Rate zukünftig geringer ausfällt. Denn die Zahlungsverpflichtungen bleiben nach der Zahlpause natürlich bestehen. Wer jetzt nicht bezahlen kann, wird das später nachholen müssen. Wenn dann die Rate künftig geringer ausfällt, kann das eine große Hilfe sein.

Ein solcher Kreditcheck kann bei der Verbraucherzentrale Sachsen durchgeführt werden. In dem Zusammenhang kann auch geprüft werden, ob der gesamte Kreditvertrag aufgrund der neuesten Rechtsprechung noch widerrufen werden kann oder ob sich im Einzelfall eine Umschuldung zu einem anderen Kreditinstitut lohnt.

Wer durch die Pandemie dauerhaft seinen finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, sollte sich ebenfalls Hilfe suchen. In diesem Fällen sind die gemeinnützigen Schuldner- und Insolvenzberatungen die richtigen Anlaufstellen. Darüber hinaus empfehlen wir immer auch einen generellen Kreditcheck. Legen Sie uns Ihre Vertragsunterlagen vor und wir sagen Ihnen, ob und welche Möglichkeiten es gibt, die monatliche Rate zu senken.

Frau M.: Ich gehe aktuell nicht Vollzeit arbeiten und ich weiß auch noch nicht, wann das wieder der Fall sein wird. Ich verdiene deswegen deutlich weniger und mir fällt es schwer, den Überblick über unsere Ausgaben zu behalten. Haben Sie Tipps?

Holger Hinze , Finanzexperte der Verbraucherzentrale in Dresden :

Menschen haben derzeit aufgrund weggefallener Einkommen finanzielle Probleme. Wenn das Geld nicht mehr für alle Zahlungen reicht, muss genau überlegt sein, welche Rechnungen noch bezahlt werden.

Erstellen Sie eine Liste der offenen Zahlungen und wählen daraus diejenigen aus, die zur Sicherung Ihrer existenziellen Lebensbedürfnisse notwendig ist. Lassen Sie sich nicht von Gläubigern beeinflussen, die besonders drängen, sondern entscheiden Sie nach objektiven Kriterien, was für Sie im Moment wichtig ist. Das sind insbesondere die Miete, Energiekosten, Telefon sowie Lebensmittel und notwendige Medikamente, aber auch Unterhaltsleistungen.

Außerdem sollte man sich nach staatlichen Hilfen wie Wohngeld oder SGB II-Aufstockungsleistungen erkundigen und diese so früh wie möglich beantragen.

Von Holger Hinze