Hier spukt’s: So feiert Dresden Halloween

Dresden

Auch hierzulande greift das Halloween-Fieber um sich. Bereits am Vortag können sich die Dresdner auf den Gruseltag einstimmen. Den Anfang machen die Nachtskater am 30. Oktober ab 18 Uhr. Treff ist wie immer an der Halfpipe Lingnerallee. Kostümieren lohnt sich, denn die besten und schaurigsten Verkleidungen werden am Ende prämiert. Die Skater rollen bei jedem Wetter durch das Stadtzentrum bis zu den Vereinsräumen an der Grunaer Straße. Mit der Halloweenrunde endet auch die diesjährige Freiluftsaison des Nachtskatens.

Bizarres im Kraftwerk Mitte

Später am Abend verwandelt sich das Kraftwerk Mitte in wahres Halloween-Paradies. Zum Ball Bizarr sind ausschließlich Monster, Mumien und Fantasiewesen erwünscht, die ab 22 Uhr die große Opferhalle – pardon – das Kraftwerk Mitte stürmen. Wem zu Hause die passenden Utensilien für ein schaurig schönes Gesicht fehlen, kann sich vor Ort an der Schminkstation aufgruseln lassen. Sogar einen Kostümverleih gibt es, allerdings nur so lange der Vorrat reicht. Die DJs spielen verschiedenste Musikrichtungen auf zwei Etagen. Tickets für das bizarre Spektakel gibt es online unter www.ball-bizarr.de ab 14 Euro.

Hier gibt’s die Bilder vom letzten Ball Bizarr.

Der Ruf der Eule klingt unheimlich durch das Dunkel, klagend und geheimnisvoll. Sie wurde als Totenvogel, als Verkünder des Unheils gefürchtet. Da sie ein Dämmerungs- oder Nachtjäger ist, machte sie besonders das zu einem Boten der Anderswelt, in der auch furchterregende Dämonen zu Hause sind. Geschnitzt am 25. Oktober 2019 von Katharina Salomo (Eule) und Thomas Zahn (Dämon) aus Dresden. Quelle: Katharina Salomo

Spuk in der Dresdner Heide

Die Hofewiese in Langebrück nutzt gleich zwei Tage, um ein Familienhalloween zu veranstalten. Am Mittwoch und am Donnerstag können fleißig Kürbisse geschnitzt werden. Das Landgut ist dem Anlass entsprechend schaurig schön dekoriert, ganz nach dem Motto „Fröhlich gruseln in der Heide“. Auch die großen Feuertürme werden in Brand gesetzt und dazu gibt es Glühwein und Kinderpunsch. Am Mittwoch können sich die Kinder schminken lassen und nach Anbruch der Dunkelheit auf einer Gruselwanderung das Fürchten lernen. Einheimische munkeln, der kopflose Reiter Hans Jagenteufel treibe dieser Tage in der Heide sein Unwesen.

Ein kostenloses Busshuttle der Dresdner Stadtrundfahrten bringt die Besucher zwischen 15 und 21 Uhr von Klotzsche und Langebrück zur Hofewiese und wieder zurück. Haltestelle ist der Käthe-Kollwitz-Platz in Klotzsche und die Klotzscher Straße, der Lindenhof und die Sparkasse in Langebrück. Auch am eigentlichen Halloweentag, dem 31. Oktober, können an der Hofewiese fleißig weiter Kürbisse geschnitzt werden. Ab 14 Uhr gibt es außerdem noch Ponyreiten und 15 Uhr eine Vorstellung des Puppentheaters Vollmann.

Tierischer Gruselspaß

Im Zoo schreien derweil die Geister, die Hexen lachen und die Tiere lassen sich Kürbisse schmecken: Am 31. Oktober zahlt jedes kostümierte Kind nur 3 Euro Eintritt. 10 Uhr vernaschen die Tiere jede Menge Kürbisse und 13 Uhr startet das Spuk-Programm. Unter anderem wird es eine Bühnenshow mit Kindertanz geben, in der Vampirgruft werden unheimliche Geschichten erzählt und ab 14 Uhr kann jeder Knüppelkuchen über dem Lagerfeuer brutzeln. 17.15 Uhr startet abschließend der große Lampionumzug mit Spielmannszug am Zooeingang.

Von Lisa-Marie Leuteritz