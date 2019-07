Dresden

Mit dem Ende der Schulferien beginnt für viele junge Dresdner ein neuer Abschnitt. Manche kommen in die erste Klasse, ehemalige Grundschüler wechseln auf die weiterführende Schule und Schulabgänger beginnen ihre Ausbildung. Schüler können auf dem Weg zu ihrer Bildungsstätte ermäßigte Tickets nutzen, Auszubildende erstmals das Azubi-Ticket Sachsen.

Nutzen die jungen Fahrgäste ermäßigte Wochen- oder Monatskarten oder das Azubi-Ticket Sachsen, benötigen sie eine Kundenkarte. Die Karte ist kostenfrei beim Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) und den Verkehrsunternehmen erhältlich. Vollständig ausgefüllt, mit einem Passfoto und für Fahrgäste ab 15 Jahren mit Stempel der Schule oder eines Verkehrsunternehmens versehen, sind die Kundenkarten dann ein Jahr gültig.

Schüler fahren am besten mit ermäßigten Abo-Monatskarten, mit denen sich rund ein Viertel gegenüber den regulären Preisen sparen lässt. Für Azubis lohnt sich das durch den Freistaat unterstützte Azubi-Ticket Sachsen. Für einen Verkehrsverbund kostet das Ticket im Abo 48 Euro pro Monat, man kann aber für jeweils fünf Euro noch weitere Verbünde hinzuwählen, so dass die Azubis für 68 Euro im Monat durch den gesamten Freistaat fahren können, teilt der VVO mit. Insbesondere die Lehrlinge, die auf dem Weg zu ihrem Ausbildungsbetrieb oder der Berufsschule die Gebiete von zwei oder mehreren Verkehrsverbünden befahren müssen, haben davon einen Vorteil.

Alle Informationen zu einem Abonnement sowie die Kundenkarte sind in den Servicestellen aller Verkehrsunternehmen, per Telefon an der Info-Hotline unter 0351/ 852 65 55 und persönlich in der VVO-Mobilitätszentrale erhältlich. Im Internet gibt es alle Informationen unter www.vvo-online.de und www.dein-azubiticket.de.

Von Uwe Hofmann