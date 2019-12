So fahren Bus und Bahn in der Silvesternacht in Dresden

Dresden

In der Silvesternacht werden wieder viele Dresdner und Gäste lange auf den Beinen sein. Um alle sicher zu ihren Silvesterfeiern und von dort wieder nach Hause zu bringen, sind bis spät in der Nacht mehr Busse und Bahnen in Dresden und dem Umland unterwegs als sonst üblich.

Bimmel im Viertelstundentakt

In Dresden fahren die meisten Straßenbahnlinien auch nach 20 Uhr weiter im Viertelstundentakt. Die Linien 1, 6, 9 und 13 kommen alle 30 Minuten. Die Linie 10 verkehrt hingegen nach 20 Uhr nicht mehr. Von 22 bis 2 Uhr fahren die Linien 4 und 11 alle zehn Minuten, die Linien 1, 2, 3, 7, 8, 9 und 12 alle 15 Minuten. Die Linien 6 und 13 bleiben beim 30-Minuten-Takt.

62 alle zehn Minunten

Die Buslinien 61, 62, 63 und 66 verkehren ab 20 Uhr auf den Hauptachsen im Viertelstundentakt. Alle anderen Buslinien sind jede halbe Stunden unterwegs. Die Linie 62 wird von 22 bis 2 Uhr auf dem Abschnitt Johannstadt bis Plauen auf einen Zehn-Minuten-Takt verdichtet.

Busse statt alita

Alle Fahrten des Anruflinientaxis (alita) entfallen in der Silvesternacht. Stattdessen fahren Busse. Die Linien 72, 73, 74, 76, 79, 85 und 87 verkehren nicht. Die Linie 80 ist zwischen Boxdorf und Omsewitz unterwegs, die Linie 81 zwischen Wilschdorf und Liststraße sowie die Linie 84 zwischen Rochwitz und Steglichstraße. Sie fährt dabei nicht über die obere Station der Schwebebahn.

Fahrscheine vor der Fahrt kaufen Wer in der Silvesternacht Bus und Bahn benutzen möchte, sollte sich am besten schonvorher einen Fahrscheinbesorgen. Die Ticketautomaten an den Haltestellen und in den Bahnen bleiben auch in diesem Jahr in Betrieb. Allerdings sind gerade in der Silvesternacht Störungen durch Vandalismusnicht auszuschließen. Ein defekter Automat ist kein Freibrief für das Mitfahren ohne Fahrschein, informieren die Dresdner Verkehrsbetriebe. Wer bei einer Kontrolle ohne Fahrschein erwischt wird, muss sich wegen einer Schwarzfahrt verantworten. Während in den Bussen und Bahnen bereits aktivierte Tickets verkauft werden, bieten alle stationären Automaten an den Haltestellen sowie die DVB-Servicepunkte Fahrscheine im Vorverkauf an. Die müssen dannim Wagen entwertet werden. Wer die Smartphone-App „DVB mobil“ oder „VVO mobil“ installiert hat, kann darüber auch das Handy-Ticket nutzen. Auch andere Apps bieten E-Tickets für den VVO an.

Halbe Stunde Betriebspause

Wegen des Feuerwerks gibt es aus Sicherheitsgründen ab 23.45 Uhr eine gut halbstündige Betriebspause bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB). Dann stehen alle Räder still. Einzelne Linien kommen dafür nach 0.30 Uhr noch häufiger, um die Besucher der Innenstadt und die Zuschauer des Feuerwerks wieder nach Hause zu bringen. Das erste Postplatztreffen im neuen Jahr findet um 4.15 Uhr statt. Dann treffen sich über den Postplatz verkehrende Linien und ermöglichen den Umstieg.

Standseilbahn bis 2 Uhr

Die Fähren Niederpoyritz und Johannstadt verkehren nach Winterfahrplan von 9.30 bis 18.30 Uhr. In Pillnitz holt die Autofähre von 8 bis 21.30 Uhr über, danach ist die Personenfähre durchgängig im Einsatz. Die Standseilbahn fährt von 9 bis zum Neujahrsmorgen 2 Uhr, die Schwebebahn ist von 10 bis 1 Uhr im Einsatz.

Kein Feuerwerk auf Plattform

Kein Geheimtipp mehr für den perfekten Blick um Mitternacht sind die Aussichtsplattform der Schwebebahn und die Terrasse des Luisenhofes an der Bergstation der Standseilbahn. An beiden Aussichtspunkten ist das Abbrennen von Feuerwerk nicht erlaubt, informieren die DVB.

Mehr S-Bahnen im Einsatz

Um das Umland in der Silvesternacht besser an Dresden anzubinden, setzt der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) mehr Züge ein. So sind zusätzliche S-Bahnen nach Meißen, Pirna und Tharandt sowie mehr Züge auf der Bahnstrecke nach Kamenz unterwegs. Die letzte S-Bahn nach Meißen verlässt den Dresdner Hauptbahnhof um 1.05 Uhr. Richtung Pirna erfolgen die letzten Abfahrten um 1 Uhr und 2.32 Uhr. Eine zusätzliche S 3 fährt 1.34 Uhr ab dem Hauptbahnhof in Richtung Freital und Tharandt.

Zusatzfahrten auf der RB 34

Die Triebwagen der Regionalbahn 34 verlassen Dresden Hauptbahnhof um 1.35 Uhr und 2.35 Uhr in Richtung Kamenz. Das ist auch eine späte Möglichkeit für Besucher aus Großröhrsdorf, Radeberg oder Pulsnitz, wieder nach Hause zu kommen. Diese Züge haben in Dresden-Klotzsche zudem Anschluss an Busse nach Ottendorf-Okrilla und Königsbrück.

Nachtbuslinien regulär

Die acht Nachtbuslinien nach Meißen, Radeburg, Ottendorf-Okrilla, Radeberg, Heidenau und Pirna, Dippoldiswalde, Wilsdruff und Freital verkehren wie gewohnt gegen 1.15 Uhr und 2.45 Uhr von Dresden in die Region.

Feiertagsfahrplan am 1. Januar

Am Neujahrstag gilt dann der normale Sonn- und Feiertagsfahrplan in Dresden und der Region. Die Linie 8 fährt allerdings schon ab 4 Uhr durchgehend zwischen Hellerau und Südvorstadt.

Information:DVB-Servicetelefon 0351/ 857 10 11 oder VVO-Info-Hotline 0351/ 852 65 55; im Internet unter www.dvbag.de oder www.vvo-online.de; per Handy-App „DVB mobil“ oder „VVO mobil“; mobile Internetseiten unter m.dvb.de oder www.vvo-mobil.de

Von Uwe Hofmann