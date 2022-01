So breitet sich Corona an den Schulen in Dresden aus

Dresden

Die gute Nachricht zuerst: Das Kultusministerium hat keine weitere Schule in Dresden wegen unkontrollierter Corona-Ausbrüche vollständig schließen müssen. Damit bleibt es bei der 77. Grundschule in Stetzsch, die nach Ausbrüchen in sieben Klassen und acht infizierten Lehrkräften bis zum 31. Januar geschlossen bleibt.

53 Schulen mit teilweisen Schließungen

Die schlechte Nachricht: Die Liste der von teilweisen Schließungen betroffenen Schulen wird immer länger. An 53 Einrichtungen müssen eine oder mehrere Schulklassen zu Hause bleiben, weil Corona-Fälle aufgetreten sind. In vielen Fällen handelt es sich um zwei bis fünf Infektionen, höhere Zahlen an positiven Tests in einer Klasse sind eher die Ausnahme.

Am Meisten betroffen sind die Grundschulen, von denen 33 betroffen sind. 50 Grundschulklassen müssen mittlerweile zu Hause bleiben. An Grundschulen wird im Unterricht keine Mund-Nase-Bedeckung getragen. Hinzu kommen neun Gymnasien mit 13 Klassen in Isolation, sieben Oberschulen mit 15 Klassen, zwei freie Schulen mit vier Klassen, zwei Förderschulen mit drei Klassen und eine Klasse von einem Berufsschulzentrum. Insgesamt sind also in der vierten Woche nach den Weihnachtsferien schon 86 Klassen von Ausbrüchen betroffen.

Gesundheitsamt listet 119 Schulen auf

Das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt hat 119 Schulen aufgelistet, an denen Kinder oder Jugendliche positiv getestet wurden. Schulen mit teilweisen oder vollständigen Schließungen finden sich nicht immer in diesen Angaben wieder. Tritt nur ein positiver Fall in einer Klasse auf, muss sich diese Person in Quarantäne begeben und die übrigen Schüler dürfen weiter den Unterricht besuchen. Bei einem zweiten positiven Test kommt dann aber die ganze Klasse in Isolation.

Schüler in Sachsen werden drei Mal pro Woche getestet. Engmaschiger wird keine Bevölkerungsgruppe überwacht. Die Inzidenz bei den Sechs- bis 18-Jährigen lag in der vergangenen Woche knapp über 1000 und dürfte jetzt noch deutlich höher liegen.

Die betroffenen Schulen 4. Grundschule: drei Klassen (bis 31. Januar) 8. Grundschule: fünf Klassen (gestaffelt bis 31. Januar) 14. Grundschule: eine Klasse (bis 28. Januar) 15. Grundschule: eine Klasse (bis 1. Februar) 16. Grundschule: eine Klasse (bis 31. Januar) 19. Grundschule: drei Klassen (bis 1. Februar) 25. Grundschule: eine Klasse (bis 28. Januar) 32. Grundschule: zwei Klassen (bis 28. Januar) 35. Grundschule: eine Klasse (bis 31. Januar) 37. Grundschule: eine Klasse (bis 28. Januar) 44. Grundschule: zwei Klassen (bis 31. Januar) 47. Grundschule: vier Klassen (gestaffelt bis 1. Februar) 49. Grundschule: eine Klasse (bis 31. Januar) 56. Grundschule: eine Klasse (bis 31. Januar) 74. Grundschule: eine Klasse (bis 31. Januar) 76. Grundschule: eine Klasse (bis 31. Januar) 77. Grundschule: sieben Klassen (vollständige Schließung bis 31. Januar) 81. Grundschule: eine Klasse (bis 31. Januar) 84. Grundschule: eine Klasse (bis 28. Januar) 96. Grundschule: zwei Klassen (bis 2. Februar) 102. Grundschule: eine Klasse (bis 31. Januar) 106. Grundschule: zwei Klassen (bis 31. Januar) 108. Grundschule: eine Klasse (bis 26. Januar) 113. Grundschule: eine Klasse (bis 31. Januar) 117. Grundschule: drei Klassen (bis 1. Februar) 122. Grundschule: eine Klasse (bis 31. Januar) 129. Grundschule: eine Klasse (bis 31. Januar) 135. Grundschule: eine Klasse (bis 28. Januar) 144. Grundschule: eine Klasse (bis 1. Februar) 153. Grundschule: eine Klasse (bis 1. Februar) Grundschule Naußlitz: eine Klasse (bis 1. Februar) Melli-Beese-Grundschule: eine Klasse (bis 28. Januar) Grundschule Weixdorf: zwei Klassen (bis 1. Februar) 32. Oberschule: eine Klasse (bis 1. Februar) 46. Oberschule: fünf Klassen (gestaffelt bis 1. Februar) 76. Oberschule: eine Klasse (bis 26. Januar) 101. Oberschule: fünf Klassen (bis 28. Januar) 128. Oberschule: eine Klasse (bis 1. Februar) 145. Oberschule: eine Klasse (bis 31. Januar) Oberschule Weißig: eine Klasse (bis 31. Januar) Gymnasium Johannstadt: zwei Klassen (bis 28. Januar) Tschirnhaus-Gymnasium: eine Klasse (bis 1. Februar) Kreuzgymnasium: drei Klassen (bis 31. Januar) Pestalozzi-Gymnasium: eine Klasse (bis 28. Januar) Bertolt-Brecht-Gymnasium: eine Klasse (bis 31. Januar) Gymnasium Plauen: zwei Klassen (bis 28. Januar) Vitzthum-Gymnasium: zwei Klassen (bis 28. Januar) Marie-Curie-Gymnasium: eine Klasse (bis 27. Januar) Kulturwerkschule: drei Klassen (bis 27. Januar) Freie Waldorfschule: eine Klasse (bis 28. Januar) Robinsonschule: eine Klasse (bis 31. Januar) Förderzentrum „Am Leutewitzer Park“: zwei Klassen (bis 28. Januar) Berufliches Schulzentrum Bau und Technik: eine Klasse (bis 31. Januar)

Von Thomas Baumann-Hartwig