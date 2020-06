So bewerten die Anwohner das Verkehrskonzept für den Fernsehturm in Dresden

Dresden

Visionen sind das eine, die Realität ist das andere: Eine Straßenbahnlinie nach Rossendorf ist eine Vision. Tatsächlich plant die Stadtverwaltung aber eine Verlängerung der Straßenbahnlinie 11 in Bühlau vom Ullersdorfer Platz bis zur Rossendorfer Straße. Das erklärte Stefan Szuggat, Leiter des Stadtplanungsamtes, jetzt auf einer Einwohnerversammlung im Kulturpalast. Die Erweiterungsstrecke ist rund 650 Meter lang.

Fertigstellung 2025 oder 2026 denkbar

An der Rossendorfer Straße in Bühlau soll ein Park & Ride-Platz für die Besucher des Fernsehturms entstehen. Bis Anfang 2021, so Szuggat, sollen die Planungen für das Vorhaben fertig sein. Für die Verlängerung der Stadtbahntrasse bis zur „Rossendorfer Schleife“ sei ein Planfeststellungsverfahren erforderlich, das mindestens zwei Jahre dauern werde. Eine Fertigstellung in den Jahren 2025 oder 2026 sei „durchaus erreichbar“, kündigte Szuggat an.

„Studie war das Geld nicht wert“

Kein großer Wurf also, die Verlängerung der Straßenbahntrasse. Anwohner in Wachwitz und Pappritz sind auch vom vorgelegten Verkehrs- und Mobilitätskonzept enttäuscht. „Diese Studie war das Geld nicht wert“, erklärte Stefan Döring von der Bürgerinitiative Fernsehturm Dresden und kritisiert die Verwendung des Konjunktivs in fast allen Formulierungen. „Es werden mehr Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben.“

Die Rechnungen zum Verkehrsaufkommen seien nicht korrekt, sagt Döring. „Jedes Auto wird nur ein Mal gezählt, obwohl hin- und hergefahren wird.“ Viele Vorschläge wie der Anschluss des Elberadweges an den Elbhang seien unrealistisch, beim angegebenen Umsetzungshorizont von 5 bis 40 Jahren habe er zunächst an einen Schreibfehler gedacht. Betriebskosten – beispielsweise der Dresdner Verkehrsbetriebe für die erweiterte Strecke – seien nicht berücksichtigt worden.

Autofahrer mit nichtamtlichen Schildern stoppen?

Wie Autofahrer davon abgehalten werden sollen, direkt zum Fernsehturm zu fahren, erschließe sich ihm nicht, erklärte Döring. „Mittels nichtamtlicher Beschilderung? Das wäre reichlich dünn.“ Fragen nach dem Blauen Wunder, laut Konzept ein Hauptzufahrtsweg, seien gar nicht beantwortet worden. „Die Finanzierung von Investitionen und Betrieb ist ungesichert, die Umsetzung genehmigungsrechtlich höchst zweifelhaft“, fasst Döring zusammen.

Das Ordnungsamt fiel ein und verteilte Knöllchen

Vernichtend fällt auch das Fazit der Bürgerinitiative Staffelsteinstraße aus. Die Zufahrt von der Pillnitzer Landstraße ins Hochland wurde über Nacht gekappt, kritisieren die Anwohner. „Seit acht Jahren wird der Baubeginn verschoben“, ärgert sich Hans-Peter Lühr, „wir wurden nicht informiert, wir wurden nicht einbezogen. Aber nachdem die Einbahnstraße eingerichtet war, fiel das Ordnungsamt über uns her und verteilte Knöllchen an die Anwohner.“

Laut Szuggat sind die Planungen für die Staffelsteinstraße abgeschlossen, laut Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) seien die erforderlichen Mittel im Haushalt für 2021/2022 eingeordnet worden. Lühr und seine Mitstreiter verstehen nicht, wieso lange vor Baubeginn eine Einbahnstraßen-Regelung angeordnet wurde. „Das dient weder dem Fußgängerschutz noch statischen Belangen. Die eigentlichen Risikobereiche der Straße sind unberührt geblieben.“

Lange Abstimmungsprozesse in der Verwaltung

Stefan Engel, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Stadtratsfraktion, sieht viele offene Fragen zum Verkehrskonzept. „Ob die Maßnahmen bis zur geplanten Eröffnung des Fernsehturms 2025 geplant, finanziert und auch tatsächlich umgesetzt sind, ist bei den langen Abstimmungsprozessen in der Verwaltung und den begrenzten Finanzmitteln zweifelhaft.“ Zumal auch komplett neue Projekte wie eine bustaugliche Wachwitzer Bergstraße vorgesehen seien.

Ohne ein funktionierendes Verkehrskonzept werde die Wiedereröffnung des Fernsehturms für die angrenzenden Stadtteile zum Desaster. Schleichverkehr und ungeordnetes Parken würden die Lebensqualität in Pappritz und Umgebung deutlich mindern, zumal der Besucherstrom kurz nach der Eröffnung am stärksten sein werde.

Eine vom OB angedeutete Konzentration von Straßenbau- und ÖPNV-Mitteln für das eine Projekt Fernsehturm-Erschließung lehne er ab, sagte Engel. „Wir brauchen in ganz Dresden spürbare Verbesserungen.“

Bürger können Anregungen und Hinweise einreichen

Am Dienstag, 23. Juni, startet die Stadt eine Online-Beteiligung zum Verkehrs- und Mobilitätskonzept. Bis zum 7. Juli haben Interessenten die Möglichkeit, Anregungen und Hinweise online einzubringen. Aber auch im Stadtbezirksamt Loschwitz, Grundstraße 3, und in der Verwaltungsstelle Schönfeld-Weißig, Bautzner Landstraße 291, ist es möglich, Hinweise einzureichen.

Döring und Engel kritisierten die kurze Zeit von zwei Wochen für den Dialog. „Bei einer so wichtigen Frage erwarte ich mehr Entgegenkommen von der Verwaltung“, erklärte Engel.

Von Thomas Baumann-Hartwig