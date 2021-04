Dresden

Testen, testen, testen – die Deutschen Werkstätten in Hellerau sind mit diesen drei Regeln bisher gut durch die Pandemie gekommen. Schon Mitte vergangenen Jahres wurden nur noch getestete Personen ins Unternehmen gelassen, erklärte eine Sprecherin. Nun will das Unternehmen eine vierte Regel hinzufügen: Impfungen für alle Mitarbeiter, die es wünschen.

Die Deutschen Werkstätten haben früh begonnen, die eigenen Mitarbeiter regelmäßig auf das Corona-Virus testen zu lassen und damit potenzielle Infektionsketten vorzeitig zu unterbinden. Seite Mitte 2020 wurden die Tests durchgeführt, so die Unternehmenssprecherin. Zunächst an externen Standorten wie dem Dresdner Universitätsklinikum oder dem Testzentrum der Johanniter in Heidenau. „Dabei wurden zwei Fälle festgestellt und damit betriebliche Infektionen verhindert.“ Nach der verlängerten Betriebsruhe zum Jahresbeginn, die ebenfalls einen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten sollte, wurden rund 270 Mitarbeiter am Standort Hellerau von Fachpersonal getestet.

Kurz darauf hat das Unternehmen Ende Januar in Kooperation mit den Johannitern ein Testzentrum in der Waldschänke Hellerau eröffnet. Seitdem können sich regelmäßig alle Mitarbeiter und externen Besucher auf eigene Kosten testen lassen. „Insgesamt wurden somit bisher rund 1000 Tests für das Unternehmen durchgeführt“, erklärte die Sprecherin. Von diesen Tests sei kein einziger positiv ausgefallen. „Die Kosten allein für diese Tests belaufen sich auf etwa 40 000 Euro.“

Als Corona-Schnelltests zur Selbstanwendung in Größenordnung zur Verfügung standen, habe das Unternehmen bereits Anfang März reagiert und mehrere tausend Stück geordert. Seitdem erhalten alle Mitarbeiter in Hellerau zwei Schnelltests pro Woche Diese Möglichkeit werde rege genutzt. Bisher seien 3200 Schnelltests verwendet worden und hätten sechs Corona-Fälle frühzeitig aufgedeckt, so die Sprecherin. „Auch hier haben sich die Betroffenen rechtzeitig in Quarantäne begeben und niemanden im Arbeitsumfeld angesteckt.“

Fritz Straub, Geschäftsführender Gesellschafter der Deutschen Werkstätten, blickt zufrieden auf den bisher beschrittenen Weg zurück: „Wir haben die Pandemie von Anfang an sehr ernst genommen. Uns war es wichtig, dass unsere Angestellten während ihrer Arbeitszeit den größtmöglichen Schutz erhalten.“ Das sei auch mit einigen Umstellungen einhergegangen. Die Arbeit sei normalerweise vom Miteinander in zwei Großraumbüros und einer regen Diskussionskultur inklusive vieler Besprechungen geprägt gewesen. Doch schon im März vergangenen Jahres habe sich ein Großteil der Büromitarbeiter ins Homeoffice begeben. Dafür sei der digitale Austausch ausgebaut worden. „Pausenzeiten und -räume wurden entzerrt, die Fertigungskollegen haben wiederholt mehrere Monate lang im Zweischichtsystem gearbeitet“, erläuterte die Sprecherin.

Weil zum Projektgeschäft des Unternehmens aber auch Werftbesuche und Meetings mit Auftraggebern gehören, die nicht digital stattfinden könnten, sei stets versucht worden, mittels Tests, ausgefeilter Hygienekonzepte, dem Bereitstellen medizinischer Masken und auch durchdachter Reiseplanungen das Risiko für die Mitarbeiter zu minimieren.

Diese Strategie würden die Deutschen Werkstätten nun fortsetzen wollen und den eigenen Mitarbeitern eine Corona-Schutzimpfung am Standort Hellerau ermöglichen. „Sobald sich die Menge des zur Verfügung stehenden Impfstoffes deutlich vergrößert und demnach auch die jüngeren Bevölkerungsgruppen geimpft werden können, soll das in Hellerau geschehen“, kündigte die Sprecherin an. Gesundheitsmanager Frank Mrosowski, der sich seit Beginn der Pandemie mit den Schutzmaßnahmen beschäftigt, habe bereits alle Informationen für die Angestellten zusammengetragen. „Wir haben unsere Mitarbeiter von Anfang an unaufgeregt, sachlich und ausführlich informiert und dafür wiederholt positive Rückmeldungen von ihnen erhalten“, sagte Mrosowski.

Die Deutschen Werkstätten sind ein traditionsreiches Unternehmen, das sich auf den hochwertigen, individuellen Innenausbau von Großyachten, Villen, Penthäusern und Vorstandsetagen spezialisiert hat und damit international tätig ist. Für den Konzern arbeiten insgesamt rund 400 Personen, davon rund 320 am Standort in Hellerau. Im Mai 2020 wurde eine neue Produktionsstätte in Großröhrsdorf eröffnet, in der die Hochbauprojekte gefertigt werden.

Von Thomas Baumann-Hartwig