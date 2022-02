So bereitet sich Dresden auf die Impfpflicht vor

Dresden

Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) begrüßt die Ankündigung des Sächsischen Sozialministeriums, die landesweite Umsetzung der Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen und in der Pflege in den nächsten Tagen durch einen Erlass zu regeln. „Bei diesem wichtigen Thema darf es keinen Flickenteppich geben“, erklärte die Sozialbürgermeisterin. Je schneller der Freistaat die Details kläre und verbindliche Leitplanken setze, desto besser könnten sich die Beschäftigten und ihre Arbeitgeber darauf einstellen und die Gesundheitsämter die Umsetzung der Impfpflicht steuern.

Der Versorgungsauftrag stehe weder im Städtischen Klinikum noch in den städtischen Pflegeeinrichtungen zur Disposition, erklärte die Sozialbürgermeisterin. „Angesichts der hohen Impfquoten, die die städtischen Einrichtungen bislang auf freiwilliger Basis bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erhoben haben, bin ich optimistisch.“ Genauso wie bei privaten, gemeinnützigen und kirchlichen Unternehmen würden aktuell die Vorbereitungen für die obligatorische Nachweisführung zum 15. März laufen. Bis zu diesem Tag müssen Beschäftigte in der Pflege ihren Impfstatus nachweisen.

Ungeklärte Detailfragen

Die Sozialbürgermeisterin sieht aber noch eine ganze Reihe an Detailfragen, die noch geklärt und vereinheitlicht werden müssten. „Dazu gehöre beispielsweise die Dauer der Frist zur Vorlage eines Nachweises, zu dem das Gesundheitsamt nach Meldung durch den Arbeitgeber vor einem etwaigen Tätigkeitsverbot auffordert.“ Aber auch der Umgang mit begonnenen, aber noch nicht abgeschlossenen Impfserien sei eine dieser Fragen, zu denen Regelungsbedarf bestünde. „Das sind Themen, die keiner individuellen Prüfung obliegen, sondern zentrale Grundlagen des Vollzugs darstellen. Genau dafür wird der Erlass benötigt, damit die Gesundheitsämter einheitlich agieren können.“

Sie gehe davon aus, so Kaufmann, dass der Erlass der Landesregierung klar definiere, ab wann von einer stabilen Versorgungslage auszugehen sei und wann nicht. Das Infektionsschutzgesetz des Bundes regele das nicht genau genug. „Hierfür benötigen wir landesweite Standards und Verfahren.“ Dabei gehe es auch um Vorgaben zur Zusammenarbeit und zum Datenaustausch.

„Eine praxisorientierte Landesvorschrift würde uns sehr helfen“

Die Beurteilung der Versorgungssicherheit könne auch nicht allein Aufgabe der Gesundheitsämter sein. „Hier rechne ich mit Unterstützung der fachlich zuständigen Stellen, beispielsweise der Heimaufsicht des Kommunalen Sozialverbands“, so Kaufmann. Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) hatte erklärt, die Versorgungssicherheit müsse im Mittelpunkt stehen. Es würden Regelungen getroffen, um die Versorgung in den Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern sicherzustellen, kündigte die Ministerin an.

Sie müsse auch betonen, so die Sozialbürgermeisterin, dass die Umsetzung der Impfpflicht eine zusätzliche Aufgabe mit einer Vielzahl völlig neuer Prozesse für die ohnehin schon belasteten Gesundheitsämter darstelle. Das erfordere auch die notwendigen Ressourcen – insbesondere fachkundiges Personal. „Mit dem sehr kurzen Vorlauf und den vielen juristischen Fragezeichen ist das eine enorme Herausforderung. Eine praxisorientierte Landesvorschrift würde uns sehr helfen.“

Während es eine Impfpflicht für in der Pflege tätige Personen gibt, müssen sowohl zu pflegende als auch zu betreuende Personen nicht geimpft sein. Auch Menschen, die sich im Krankenhaus einem nicht lebensnotwendigen Eingriff unterziehen wollen, müssen keinen Impfnachweis vorlegen.

Von Thomas Baumann-Hartwig