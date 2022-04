So bedankt sich Dresden bei Gastgebern von Kriegsflüchtlingen

Dresden

Die Hilfsbereitschaft der Dresdner kennt keine Grenzen. Viele Familien haben ihre Häuser oder Wohnungen geöffnet und Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine bei sich zu Hause aufgenommen. Sechs Wochen nach Kriegsbeginn sind laut Verwaltung rund 6000 Flüchtlinge in Dresden untergekommen. Stand Donnerstag haben rund zwei Drittel, nämlich 4323 Menschen, in privaten Unterkünften ein Quartier gefunden. 1678 Personen sind in kommunal organisierten Unterkünften untergebracht.

Fünf Euro pro Person und Tag

Dresdner, die privat Kriegsflüchtlinge aufgenommen haben, erhalten ab sofort eine sogenannte Gastfreundschaftspauschale, kündigte Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) am Donnerstag an. Pro aufgenommener Person und Tag zahlt die Stadt fünf Euro. „Das gilt für Erwachsene genauso wie für Kinder. Das Sozialamt überweist die Pauschale an den Unterkunftsgeber“, erklärte die Bürgermeisterin das Verfahren.

Mit der Gastfreundschaftspauschale unterstütze die Verwaltung die private Unterbringung von Flüchtlingen. „Ohne diese großartige Gastfreundschaft könnte die Stadt die Menschen aktuell ausschließlich in Notunterkünften unterbringen.“ Kaufmann betonte: „Gerade Kinder benötigen Räume, um zu spielen und zu faulenzen, aber auch um Erlebtes in Ruhe zu verarbeiten und zu lernen. Solche individuellen Rückzugsorte können wir ihnen in den Turnhallen und in der Messe definitiv nicht bieten“.

Pauschale wird monatlich abgerechnet

Die Gastfreundschaftspauschale wird laut Kaufmann nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gewährt. Das Verfahren gilt für ukrainische Flüchtlinge, die nach dem 24. Februar eine private Aufnahme in Dresden gefunden und sich bei der Dresdner Ausländerbehörde registriert haben. Die Pauschale wird frühestens ab dem Tag der Registrierung gezahlt und monatlich abgerechnet.

Neues Merkblatt für Flüchtlinge

Für die Auszahlung ist ein Antrag der Flüchtlinge und eine gemeinsame Abrechnung mit dem Gastgeber beim Sozialamt erforderlich. Das Formular kann im Internet unter www.dresden.de heruntergeladen werden. Zusätzlich stellt die Stadt auf der Webseite ein neues Merkblatt bereit. Es bietet einen umfassenden Überblick über die öffentliche und private Unterbringung und gibt Flüchtlingen Tipps für die Suche nach einer eigenen Wohnung.

Hilfe bei der Wohnungssuche

Die Stadtverwaltung und regionale Wohnungsunternehmen unterstützen Flüchtlinge nach Kräften bei der Suche nach einer eigenen Wohnung. Das Merkblatt erklärt unter anderem, was es mit dem Wohnberechtigungsschein und der sogenannten Angemessenheits- und Notwendigkeitsbescheinigung auf sich hat. Die Publikation gibt es auf Deutsch, Ukrainisch und Russisch.

