So alt sind die Corona-Intensivpatienten in Dresden

Dresden

Auf den Corona-Normalstationen des Städtischen Klinikums werden gegenwärtig 86 Patienten behandelt. Auf den Intensivstationen müssen 26 Patienten betreut werden. Vor einer Woche waren es noch 74 Patienten auf Normalstation und 23 schwerkranke Corona-Infizierte auf den Intensivstationen. Die Situation im Klinikum sei sehr angespannt, erklärte eine Sprecherin. „Die Belastung für alle Beschäftigen bleibt extrem hoch, organisatorisch wie personell.“

Altersdurchschnitt auf der Normalstation bei 75 Jahren

Der Altersdurchschnitt auf den Covid-Normalstationen liege bei 75 Jahren, die Spanne reiche von 28 bis 95 Jahren. Der Altersdurchschnitt auf den Covid-Intensivstationen betrage 62 Jahre bei einer Spanne von 39 bis 85 Jahren.

Für die Pflege von Corona-Patienten würden mehr Kräfte benötigt als für Patienten mit anderen Krankheiten. Deshalb müsse das Klinikum für den Corona-Bereich erhebliche personelle Ressourcen konzentrieren. Dies werde erschwert durch die Tatsache, dass auch Klinikpersonal unter Quarantäne gestellt werde oder bei in Absonderung befindlichen Kindern bleiben müsse.

Neue Kapazitäten nur durch Verlegungen

Kapazitäten für neue Patienten würden nur durch die Verlegung von Patienten entstehen, so die Sprecherin. So würden Patienten aus dem Intensivbereich in die Beatmungsentwöhnung verlegt oder von den Normalstationen nach Hause oder ins Pflegeheim.

„Wir müssen an unsere Grenzen gehen“

Dr. Matthias Schmidt, Oberarzt und Leiter der Covid-Intensivstation am Standort Friedrichstadt, erklärte: „Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen jeden Tag an ihre Grenzen und darüber hinaus, um die Patienten entsprechend zu versorgen. Wichtig ist, dass die Menschen draußen den Ernst der Lage erkennen und uns mit ihrem Verhalten unterstützen, sich an Regeln halten, Kontakte minimieren und – dort wo vorhanden – Impfangebote annehmen.“

Von Thomas Baumann-Hartwig