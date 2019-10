Dresden wird für Mobilität ausgezeichnet

Dresden

Wie digital sind Deutschlands Großstädte? Diese Frage stellte sich der Digitalverband Bitkom und veröffentliche jüngst den ersten Smart Ci­ty Index. Insgesamt wurden dazu 81 Städte verglichen. Dresden landet mit insgesamt 57,1 Punkten auf dem 14. Platz. Spitzenreiter mit 79,5 Punkten ist Hamburg.

Insgesamt wurden fünf Bereiche näher betrachtet: Verwaltung, IT und Kommunikation, Energie und Umwelt, Mobilität und Gesellschaft. In diesen Kategorien gab es weitere Indikatoren, die einzeln bewertet wurden.

volle Punktzahl in den Kategorien Parken, Handytickets und Echtzeitinfos

In Sachen Mobilität spielt Dresden ganz weit vorn mit und landet da auf dem fünften Platz. Dafür nahm Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) gestern einen Preis bei den Smart City Awards in Berlin entgegen.

In den Unterkategorien Parken und digitale Verkehrsschilder, bei den intelligenten Ampeln sowie bei Handytickets und Echtzeitinfos des ÖPNV holte die Landeshauptstadt volle 100 Punkte.

Nachholbedarf beim Carsharing

Punkte gab es auch für Pilotprojekte, die in Dresden derzeit in Ar­beit sind. Eines davon ist die Bike Now App, die Radfahrern eine grüne Welle bescheren solloder auch die vereinfachte Parkplatzsuche Smart Parking in Kooperation mit Vodafone.

Nachholbedarf gibt es beim Car- und Ridesharing. Dort erreichte Dresden nur 57,38 Punkte. Und das trotz Teilauto, Clevershuttle, E-Scooter und Co. Betrachtet wird beispielsweise die Anzahl der Fahrzeuge pro 1000 Einwohner, erklärt Bastian Pauly von Bitkom das Prozedere.

Bedeutet: Es kann noch so viele Sharing-Angebote geben, die Zahl der Fahrzeuge muss steigen. Darauf hätte die Stadt sogar Einfluss, sagt Pauly: „So könnten bei der Parkraumvergabe vorrangig Carsharing-Angebote berücksichtigt werden.“

IT und Kommunikation noch ausbaufähig

Genau das soll auch der Anreiz des Smart City Index sein: Besser werden, sich mit anderen Städten vergleichen und vielleicht schon im nächsten Jahr eine bessere Punktzahl erreichen. Denn der Index zeigt durch die Punktevergabe deutlich, wo es noch Nachholbedarf gibt.

In Dresden ist das der Bereich IT und Kommunikation. Hier landet die Stadt nur auf dem 42. Platz und erzielte im Bereich öffentliches WLAN und Glasfaser Werte unter 50.

Für den Index durchforsteten Mitarbeiter von Bitkom sämtliche öffentlich zugängliche Daten der einzelnen Städte. Anschließend wurden die Ergebnisse den Städten präsentiert und diese konnten die Informationen überprüfen und kommentieren. 43 Prozent taten das auch, Dresden allerdings nicht. Künftig soll der Smart City Index jährlich erscheinen.

Von Lisa-Marie Leuteritz