Dresden

Achim Bonte, Generaldirektor der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB), macht sich auf den Weg nach Berlin. Nach 15 Jahren Dresden verabschiedet sich der 57-Jährige von seinem Posten und wird ab 1. September die Staatsbibliothek zu Berlin leiten. Die SLUB verabschiedete ihren Direktor am Freitagmittag mit einem Festakt.

Wichtiger Beitrag zur Digitalisierung

Grußworte gab es unter anderem von Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU), TU-Rektorin Ursula Staudinger, Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) und Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke). In einer Sache waren sich alle einig: Achim Bonte habe einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung der Bibliothek geleistet. Ursula Staudinger schrieb ihm sogar eine Vorreiterrolle auf diesem Gebiet in Deutschland zu: „Wahrscheinlich hat das auch die Aufmerksamkeit Berlins erregt.“

Achim Bonte selbst sagte zu seinem Abschied: „Unter teils schwierigen Rahmenbedingungen hat die SLUB zwischen 2006 und 2021 eine unglaubliche Entwicklung genommen. Wenn sie heute in jeder Hinsicht zu den Top Five der Bibliotheks-Bundesliga zählt, ist das der enormen Leidenschaft, Initiative und Leistungsbereitschaft der Mitarbeitenden zu verdanken.“ Er sei stolz und dankbar, an diesem Erfolg mitgewirkt zu haben und werde die Zeit in Dresden als „sehr glückliche und besonders erfüllende in Erinnerung behalten“.

„Dümmer kommt hier keiner raus“

In den vergangenen 15 Jahren war Achim Bonte unter anderem für den Ausbau der digitalen Bibliothek sowie für die Einführung innovativer Wissensvermittlungs- und Kommunikationsformate verantwortlich. Au­ßerdem vertiefte er die Zusammenarbeiten mit Studierenden und Forschenden der Universitäten. Für ihn selbst sei die Bibliothek besonders sinnstiftend, sagte er in einem Interview mit Anne-Kathrin Roßner vom Slublog. „Bei uns gehen täglich Menschen klüger raus, als sie reingekommen sind“, sagte Bonte. Dümmer komme keiner raus.

Und trotz der vielen lobenden Worte zu seinem Arbeitsplatz hat sich Achim Bonte dazu entschieden, seine Stelle als Generaldirektor abzugeben. In Berlin warten neue Herausforderungen, die er gegenüber dem Slublog erläuterte: Zunächst sei die Bibliothek in Berlin wesentlich größer und bietet Platz zum Lernen für rund 800 Menschen. In der SLUB sind es zum Vergleich 350 Plätze. Auch das Klima sei in Berlin ein anderes: „In Berlin haben wir viel mehr Bunt. Mehr Farbe. Mehr Diversity, mehr Schräges, mehr Pluralismus, mehr Mut. Ich behalte ganz viel Idylle und gewinne Lebendigkeit und Offenheit“, sagt Bonte. Die SLUB biete keinen Grund zu gehen, „aber Berlin lockt halt“.

Nachfolger wird noch gesucht

Das Verfahren zur Nachbesetzung des Generaldirektors läuft bereits. Bis dies abgeschlossen ist, übernehmen die beiden Stellvertreter Julia Meyer und Markus Rehm die Leitung, teilen die Verantwortlichen mit. Bis zum Ende der Bewerbungsfrist Ende Juni seien zahlreiche Bewerbungen eingegangen und die Nachbesetzung soll spätestens im ersten Quartal 2022 abgeschlossen sein, heißt es.

Von Lisa-Marie Leuteritz