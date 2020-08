Dresden

Sonne satt und brütende Hitze auf dem Dresdner Neumarkt, dazu ein aufgeblasenes Start- und Zieltor, Absperrgitter, Zeitmessstelle, Getränkeausgabe, Sanizelt. „Hier sieht es aus wie immer beim Škoda Velorace, nur eben mit wenigen Fahrern“, sagt Silke Friedemann und schmunzelt. Trotz Corona-Einschränkungen hat sie mit ihren Vereinskollegen das alljährliche Jedermann-Fahrradrennen auf die Beine gestellt – in nur anderthalb Wochen. Die Genehmigung kam recht kurzfristig, doch die Organisatoren wollten den angestammten Termin am zweiten August-Wochenende halten.

Zeit selbst stoppen, Medaille selbst umhängen

Das Rennen fahren die Sportler diesmal individuell. Bis Ende Oktober können sie allein oder in kleinen Gruppen die fünf angebotenen Strecken abradeln und dabei ihre Zeit stoppen. Das funktioniert per Racemap, einer speziellen Fahrradkarte, und sogenanntem Tracking, also Zeiterfassung per Handy, Sportuhr oder Fahrradcomputer.

Alle Teilnehmer, die am Wochenende ins Ziel kamen, durften auf dem Neumarkt aufs Treppchen steigen und bekamen Medaillen. „Aber die müssen sie sich selbst umhängen“, schiebt Silke Friedemann hinterher. Corona, Sie wissen schon … Eine „richtige“ Siegerehrung nach dem „Renn-Ende“ im Oktober wird es nicht geben. Dafür verlosen die Veranstalter Preise unter den Teilnehmern. Auch nicht so schnelle Radler haben die Chance auf Gewinne, wenn sie die Strecken mehrmals bewältigen. „Es gibt dann einen Bronze-, Silber- und Goldstatus“, erklärt die Organisatorin.

„Team Friedemann“ organisiert

Die Vorbereitungsarbeit hat vor allem „Team Friedemann“ erledigt – die Familie von Wolfgang Friedemann, der 1985 die Sachsentour und 2013 das Škoda Velorace ins Leben rief. Die Zahl der ehrenamtlichen Helfer mussten die Organisatoren diesmal wegen der Corona-Maßnahmen drastisch reduzieren. „Aber unsere langjährigen Partner haben uns toll unterstützt“, lobt Silke Friedemann.

Wie viele Radler die Velorace-Touren absolvieren werden, da wagt „Team Friedemann“ keine Prognose. Bis Sonntag, 10 Uhr hatten sich rund 60 Sportler fürs Wochenende registriert. Bei den bisherigen „normalen“ Rennen stiegen jeweils zwischen 1500 und 1700 Teilnehmer in den Sattel.

