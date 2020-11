Dresden

Die Veranstalter bleiben optimistisch: „Der Skiweltcup Dresden wird auch bei einer Verlängerung der bisherigen Corona-Schutzverordnung stattfinden“, erklärte die Sprecherin des Veranstalters, Daniela Möckel, auf DNN-Anfrage.

Bei den Skilanglauf-Rennen am 19. und 20. Dezember am Königsufer in Dresden handele es sich um eine Leistungssport-Veranstaltung, die wie im Fußball, Handball oder Skispringen beispielsweise auch während des aktuellen „Lockdown light“ stattfinden können. Die Skilangläufer starten am kommenden Wochenende in Ruka in die Wintersportsaison 2020/21. Und vor den Rennen in Dresden gebe es am 12./13. Dezember noch den Skilanglauf-Weltcup in Davos.

Warten auf Entscheidung der Politik

„Nichtsdestotrotz beobachten wir als Organisationskomitee die aktuell sehr dynamischen Entwicklungen ständig und warten auf eine Entscheidung aus der Politik“, erklärte Möckel. Und diese Entscheidung betrifft die Zuschauer. Der Skiweltcup Dresden habe ein Hygienekonzept, das 500 Zuschauer pro Renntag ermöglicht – „jedoch nur, wenn es auch die Corona-Schutzverordnung zulässt“. Das ist mindestens fraglich. Bis Ende November sind in der Coronaschutzverordnung Sportveranstaltungen mit Publikum im Profisport in Sachsen verboten.

Sollte eine Verlängerung der geltenden Regeln für den Dezember, eingeschlossen 19. und 20. Dezember, kommen, müsste der Skiweltcup Dresden an sich wohl nicht abgesagt werden. „Er würde in diesem Fall ohne Zuschauer stattfinden und sich lediglich auf die Rennen der Athleten beschränken“, erklärte Möckel. Genau danach sieht es derzeit aus. Im Entwurf für die neue Coronaschutzverordnung ist das Publikumsverbot wieder enthalten.

Schulsport so lange Schulen offen sind

Davon nicht betroffen wäre laut Veranstalter das Projekt „Schulsport auf Ski“, bei dem Grundschüler aus Dresden unter Anleitung von Olympiamedaillen-Gewinner Tobias Angerer zwischen dem 14. und 16. Dezember auf der Skipiste am Königsufer das Skifahren erlernen. „Wenn die Schulen geöffnet bleiben, kann auch das Projekt wie geplant stattfinden“, erklärte Möckel. Es gebe für das Projekt ein eigenes Hygienekonzept. Lehrkräfte und Kinder würden sich „sehr auf die Möglichkeit freuen, endlich einmal wieder das Schulgelände verlassen zu können und den Schulalltag so massiv aufzuwerten“. Aus Sicht der Weltcupveranstalter „war das Projekt Schulsport auf Ski daher noch nie so wertvoll wie in diesem Jahr“.

Sollte die Veranstaltung ohne Zuschauer stattfinden müssen, werden „wir selbstverständlich eine Lösung finden, die die Ticketkäufer entschädigt“. Die Schneeproduktion für den Skiweltcup läuft bereits seit Anfang Oktober auf dem Gelände des Flughafens Dresden. Wie gewohnt werde dabei ausschließlich mit Regenwasser aus der Zisterne auf dem Dach des Airports sowie mit grünem Strom der Drewag und ohne chemische Zusätze gearbeitet. Die planmäßige Belegung der Weltcup-Strecke soll am 16. Dezember erfolgen. Bereits ab 14. Dezember wird eine kleinere Runde vor den Treppen des Königsufers für den Schulsport mit Schnee belegt sein.

Folgen von Ausgangssperre unklar

Sollten sich die Coronainfektionen weiter verstärken, könnte sogar eine Ausgangssperre in Dresden wieder möglich werden. Dann darf die Wohnung wie im Frühjahr nur mit „triftigem Grund“ verlassen werden. Der Besuch eines Sportevents gehört nicht dazu.

Darüber müsste die Stadt entscheiden, wenn der sogenannte Inzidenzwert, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, an fünf Tagen hintereinander die Marke von 200 oder einmal die Marke von 250 Neuinfektionen überschreitet. Diese Regelung ist im Entwurf der neuen Coronaschutzverordnung vorgesehen und wäre neu in Sachsen. Was sie für die Schulsportveranstaltung bedeuten würde, ist unklar. Der Profisport könnte als „Ausübung beruflicher Tätigkeit“ davon ausgenommen sein.

Von Ingolf Pleil