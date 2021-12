Dresden

Während Weihnachtsmärkte und Konzerte abgesagt und Silvesterfeuerwerke wegen Corona verboten wurden, halten die Veranstalter des Ski-Weltcups, der am 18. und 19. Dezember am Dresdner Elbufer stattfinden soll, weiterhin an der Umsetzung fest. „Das ist Realsatire. Diesen Irrsinn versteht kein Mensch“, kommentiert der Fraktionsvorsitzende der Dresdner Linken, André Schollbach, das mit Zuschauern geplante Wintersportevent in einer Pressemitteilung seiner Fraktion. „Für jene Menschen, welche die vielen Einschränkungen akzeptieren und sich an die Coronaregeln halten, ist das ein Schlag ins Gesicht.“

Schollbach: Das Vertrauen der Bevölkerung steht auf dem Spiel

Täglich würden Politiker eindringliche Appelle zur Kontaktvermeidung an die Bevölkerung richten und die Einschränkungen des öffentlichen Lebens immer weiter verschärfen. Zuletzt forderte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) einen harten Lockdown vor Weihnachten und einen vorzeitigen Beginn der Schulferien. Wenn in dieser dramatischen Coronalage an so einem Event festgehalten werde, riskiere man, „das Vertrauen und die Bereitschaft des gutwilligen Teils der Bevölkerung zu verspielen“, so Schollbach.

Derweil zeigen sich die Initiatoren des Ski-Weltcups auf ihrer Internetseite weiter zuversichtlich. „Das Hygienekonzept vom vergangenen Weltcup hat sich mehr als bewährt: Die Athleten und deren Teams fühlten sich zu jeder Zeit rundum sicher“, heißt es in der Ankündigung zum Ticketverkauf. Wie genau das Hygienekonzept bei einer dreimal höheren Inzidenz im Vergleich zum Vorjahr aussieht, ist allerdings noch unklar.

Von tik