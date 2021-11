Dresden

Der Stadtteil Klotzsche bekommt ei­nen Skaterplatz. Und zwar hinter dem ehemaligen Schulgebäude und der Sporthalle an der Alexander-Herzen-Straße am Rand des Neubaugebietes. Das nötige Geld für die Ausführung – 350 000 Euro – ist jetzt da (DNN berichtete).

Jetzt wird der Bauantrag eingereicht

„Wir sind in der Genehmigungsplanung“, erklärte Jana Kaden vom Amt für Stadtgrün am Dienstagabend im Kinder- und Jugendhaus „Parkhaus“ in Klotzsche. Ende November, Anfang Dezember soll der Bauantrag eingereicht werden. „Unser Ziel ist ein Baustart im September 2022.“ Geht alles glatt, könnte im Jahr darauf die Skateranlage fertig sein.

Im „Parkhaus“ wurde der Entwurf vor interessierten Einwohnern vorgestellt, weil das Amt für Stadtgrün gemeinsam mit Planerin Katrin Grafe von Querfeldeins Dresden noch einmal Meinungen und Anregungen aufnehmen wollte.

Neben Stadtbezirksamtsleiter Christian Wintrich und Vertretern des Stadtbezirksbeirates waren auch Vertreter der mobilen Jugendarbeit, des Rollsportvereins 248 Wheels und weitere junge Leute da, die interessiert die Vorstellung des Planentwurfs verfolgten.

Das ist geplant

Das Gelände, auf dem die Skater-Anlage entstehen soll, wird begrenzt vom Binzer Weg und dem Flössertgraben. Der Eingangsbereich soll am Bolzplatz geschaffen werden. Dieser bleibt bestehen und wird gleich mit saniert. Es soll zudem ein grüner Vorplatz mit Sitzgelegenheiten und Fahrradständern entstehen.

Von diesem Vorplatz aus führt dann ein langer schmaler Streifen entlang des Flössertgrabens zu ei­ner größeren, etwa 630 Quadratmeter großen Fläche hinter der Turnhalle. Schon auf dem schmalen Streifen soll es verschiedene zum Skaten geeignete Elemente geben.

Die eigentlich Anlage für die Skateboardfahrer gibt es auf der größeren Fläche hinter der Turnhalle, wo „verschiedene Elemente zum Skaten ausgebildet werden“, so die Vertreterin aus dem Amt für Stadtgrün.

Experten für Skateranlagen mit ins Boot geholt

Für die Planung haben sich das Amt für Stadtgrün und Planungsbüro Querfeldeins mit Endboss Hannover noch einen Partner ins Boot geholt, der sich mit dem Bau von Skateranlagen richtig auskennt. Dementsprechend groß war die Begeisterung der jungen Leute darüber.

„Wir haben uns riesig gefreut, dass Endboss in die Planung einbezogen wird, die sind wirklich Experten. Das ist das, was wir uns als Verein schon lange gewünscht haben“, so Valentin Horn, Vorstandsmitglied des Vereins 248 Wheels ge­genüber DNN. „Das wird der erste richtige Skaterpark in Dresden“, sagte auch Skater Tom Kleinschmidt. Denn alle anderen Anlagen in der Stadt seien aus Fertigteilen gebaut und mittlerweile kaputt.

Keine Fertigteile, sondern Modellierung vor Ort

Die neue Skateranlage in Klotzsche wird nicht aus Fertigteilen errichtet, sondern mit Schotter, Bewehrungsstahl in Form von Matten und Stäben sowie speziellem Beton aufmodelliert. Für eine Entwässerung der Anlage sei gesorgt.

Skater Valentin Horn und sein Freund regten bei der Vorstellung des Projektes an, doch noch eine Rail (Metallstange, wo man drüberrutschen kann) aufzunehmen, weil die noch fehle. Die anwesenden Skater machten sich kurz aus, wie hoch die Rail sein sollte, wo und wie sie ohne großen Aufwand noch integriert werden könnte. Planerin Katrin Grafe machte sich Notizen.

Aus dem Publikum gab es zudem die Anregung, für die Skateranlage auch an der Sporthallenseite einen Ein- und Ausgang zu schaffen. Vielleicht ließen sich da Vereinbarungen treffen, dass die Toiletten genutzt werden können, wenn die Sporthalle geöffnet ist, so der Gedanke.

Katrin Grafe und Jana Kaden bei der Vorstellung des Projektes. Quelle: Anja Schneider

Lärmschutz hat auf Öffnungszeiten Einfluss

Weil sich unweit der künftigen Skateranlage ein Wohngebiet befindet, spielt das Thema Lärmschutz eine große Rolle. Schon von vornherein wurde deshalb so geplant, dass sich die lautesten Elemente hinter der Sporthalle befinden. Zudem müssten die Skater damit rechnen, dass die Anlage abends nur „bis 20 oder 21 Uhr“ genutzt werden könne, so Jana Kaden vom Amt für Stadtgrün. Und auch in der Mittagsschlafzeit der Kindergartenkinder müsste Ruhe sein.

Was aus dem ehemaligen Schulgebäude wird

Denn das ehemalige Schulgebäude wird derzeit als Interim für die Kita Riesaer Straße genutzt. Deren Gebäude wird noch bis Ende 2022 grundhaft saniert. „Nach Auszug der Kita Riesaer Straße soll der Standort in der Alexander-Herzen-Straße noch bis Ende 2024 als Reservestandort für mögliche Havariefälle vorgehalten werden. Erst im Anschluss wäre eine Folgenutzung möglich. Ursprünglich war am Standort ein Ersatzneubau angedacht. Dessen Planungen sind allerdings auch noch nicht endgültig vom Tisch“, hatte der Geschäftsbereich Jugend und Bildung bereits im Juli auf eine DNN-Anfrage geantwortet. Wenn es keinen Ersatzneubau gibt, könnte ja später die Skateranlage noch um Elemente erweitert werden, fanden einige Klotzscher. Aber das ist Zukunftsmusik.

Sechs Jahre währender Prozess bis zum Bau der Anlage

Jetzt sind alle erst einmal froh, dass der Plan einer Skateranlage tatsächlich umgesetzt wird. Damit nimmt ein sechs Jahre währender Prozess ein gutes Ende, freut sich Jugendsozialarbeiterin Sophia Burudshiew von der Mobilen Jugendarbeit.

Am Anfang haben 2015 und 2016 eine Umfrage am Gymnasium Klotzsche und an der 82. Oberschule und ein Bürgerbeteiligungsworkshop gestanden, wo der Wunsch nach einer Skateranlage laut geworden sei.

Dem folgte eine Petition, die 513 Unterzeichner fand, und ein Antrag an den OB zur Flächenfindung. Bei dieser hätten die Klotzscher rege mitgewirkt. „Die Anwohner haben uns Fotos in den Briefkasten gesteckt und E-Mails geschrieben, wo sie sich eine Skateranlage vorstellen könnten“, freut sich Sophia Burud­shiew über die rege Mitwirkung im Stadtbezirk.

Der Stadtbezirksbeirat steuerte aus seinem Budget, über das er verfügen kann, noch 30000 Euro für die Planung bei. Dann sorgte er mit ei­nem Antrag dafür, dass der Stadtrat bei der Verteilung des städtischen Haushaltsüberschusses auch die Skateranlage in Klotzsche mit aufnahm.

