Sitztanz und Co.: Aus dem Alltag einer Dresdner Ergotherapeutin

Dresden

Erika Mai reißt die Arme in die Lüfte, die Fersen tippen abwechselnd auf den Boden und dann hebt sie kräftig ein Bein nach dem anderen. Auch in ihrem Gesicht bewegen sich die Muskeln: Mal vor höchster Konzentration, mal vor lauter Freude. Erika Mai ist eine von über 20 Teilnehmern beim Sitztanz im ASB-Seniorenheim im Dresdner Stadtteil Gorbitz. Zusammen mit ihren Mittanzenden präsentieren sie immer mittwochs eine Choreografie nach der anderen – meist zu klassischer Musik, aber auch zu Elvis oder anderen Hits aus vergangenen Tagen.

Dabei vertrauen sie auf Ergotherapeutin Annelies Zerjatke. Die 64-Jährige hat über die Jahre ein Arsenal an Bewegungsabfolgen angesammelt, die sie gemeinsam mit den Senioren trainiert. Passend zur Jahreszeit werden imaginäre Plätzchen gebacken, die theoretische Weihnachtsdeko vom Boden geholt und der potenzielle Baum aufgestellt – alles während eines Liedes. Die kleinen Geschichten zu den Melodien helfen den Bewohnern nicht nur, sich die Abfolge besser merken zu können, es regt auch Vorstellungskraft und Erinnerungen an. Kurzerhand tauschen sich Zerjatke und ihre Teilnehmenden darüber aus, wann der Weihnachtsbaum aufgestellt wird.

Aus Fußtanz wurde Sitztanz

„Sie macht das ganz toll. Ich komme immer gern hier her“, schwärmt Erika Mai vom Sitztanz mit Annelies Zerjatke. Doch schon bald müssen sie Abschied von ihrer Ergotherapeutin nehmen. Zerjatke startet das neue Jahr im Ruhestand. „Mein Mann ist schon zehn Jahre zu Hause. Es wird Zeit, dass ich auch nach Hause komme“, sagt sie. Stolze 27 Jahre arbeitete sie im Gorbitzer Seniorenheim. 1994 begann sie Fußtanzkurse anzubieten, aus denen sich schnell der wöchentliche Sitztanz entwickelte. Bedeutet: Die Senioren bewegen nicht nur ihre Füße, sondern auch Arme, Schultern, Finger und Beine. Aber eben im Sitzen.

Ergotherapie im ASB-Seniorenheim Gorbitz

Ergotherapeuten helfen Menschen, alltägliche Tätigkeiten trotz körperlicher Einschränkungen besser zu meistern. Annelies Zerjatke hat ihr Programm an die Rentner des Seniorenheims angepasst. Ihr geht es vor allem darum, den Teilnehmern Freude zu verschaffen. Um die Senioren motorisch fit zu halten, bindet sie benötigte Rollatoren, Gehstöcke oder Rollstühle in das Training ein. Auch um die Sturzprophylaxe kümmert sich die Ergotherapeutin: „Da bin ich ein bisschen hart. Aber jeder soll so mitmachen, wie er kann.“, sagt Zerjatke.

Die ehrgeizige Einstellung hat ihren Ursprung in der Vergangenheit: Zerjatke war in den Siebzigern Leistungssportlerin, genauer gesagt Speerwerferin. Anschließend machte sie ihr Diplom als Sportlehrerin und arbeitete fortan in diesem Beruf. Später begann sie einen Job bei Robotron und kümmerte sich dort um die Organisation der Ferienlager. Und dann? „Dann kam die Wende“, sagt Zerjatke. Ihre bisherigen Qualifikationen spielten plötzlich keine Rolle mehr, sie landete beim Arbeitsamt. Gleichzeitig wurden kurz nach der Wende nach und nach Pflegeheime aufgebaut und die frühere Leistungssportlerin begann, in diesem Bereich zu arbeiten und zahlreiche Weiterbildungen zu absolvieren. Seitdem arbeitet sie im Gorbitzer Seniorenheim.

Langeweile gibt es auch im Ruhestand nicht

Nun geht auch diese Zeit zu Ende, doch langweilig wird Annelies Zerjatke trotzdem nicht, da ist sie sich sicher. „Wir haben einen Garten, wir gehen viel ins Fitnesscener. Und reisen können wir dann endlich auch spontan buchen“, sagt sie. Die Kinder und Enkelkinder der 64-Jährigen leben beide im Westen Deutschlands. Auch die möchte Zerjatke künftig öfter besuchen. Bis es soweit ist, verbringt sie ihre letzte Zeit im Gorbitzer Seniorenheim routiniert: Der Tag startet 7.30 Uhr mit Wasch- und Anziehtraining. Anschließend trifft sie die nötigen Vorbereitungen für ihre verschiedenen Gruppen und ist mit Bewohnern zu Einzeltherapien verabredet. Anschließend besucht sie ihre Gruppen im Wohnbereich und dokumentiert ihre Arbeit, bevor sie Mittagspause macht. Am Nachmittag geht es weiter mit Einzel- und Gruppentherapien.

Ihre treuen Sitztanz-Gäste hat sie schon auf den Abschied vorbereitet. In den vergangenen Wochen saß ihre Nachfolgerin bereits mit dabei und hat fleißig gelernt. Und auch Erika Mai blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. „Unsere Neue wird das schon auch gut machen!“ Und wer weiß, vielleicht stattet Annelies Zerjatke ihren Sitztänzern hin und wieder einen Besuch ab – ganz verneinen kann sie es nicht.

Von Lisa-Marie Leuteritz