Singen für die Ukraine und den Frieden auf dem Neumarkt in Dresden

Dresden

Unter dem Motto „Wir.Gemeinsam. Sing for Ukraine!“ laden die Dresdner Philharmonie und die Philharmonischen Chöre am Sonnabend um 17.30 Uhr zum gemeinsamen Bürgersingen auf dem Neumarkt ein: Für Frieden in der Ukraine, gegen Krieg, Gewalt und Zerstörung und das Leid unschuldiger Menschen.

Sehnsucht nach Frieden

„Wir wollen ein Zeichen unserer Solidarität mit der Ukraine setzen und gemeinsam Lieder singen, die für Sehnsucht nach Frieden stehen“, heißt es in dem Aufruf der Philharmonie, Lieder von „Dona nobis pacem“ bis „Die Gedanken sind frei“ würden erklingen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) werde die Resolution des Stadtrates zum Krieg in der Ukraine verlesen. Eingeladen seien alle Bürgerinnen und Bürger und ausdrücklich auch alle Dresdner Chöre. Die Landeshauptstadt Dresden unterstütze das Vorhaben.

Texte werden bereitgestellt

Neben Hilbert werden Axel Köhler, Rektor der Hochschule für Musik, Musiker der Dresdner Philharmonie und Gunter Berger, Direktor der Philharmonischen Chöre, anwesend sein. Die Liedtexte werden bereitgestellt, solange der Vorrat reicht, kündigte die Philharmonie an. Die Texte seien vorab auch im Internet verfügbar unter www.dresdnerphilharmonie.de.

Von tbh