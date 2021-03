Dresden

Bei den Bildungsempfehlungen für Gymnasien und Oberschulen weicht Dresden deutlich von der Entwicklung auf Landesebene ab. Das zeigen die Zahlen für den Freistaat, die das Kultusministerium am Donnerstag vorgelegt hat.

Demnach haben landesweit von derzeit rund 32.100 Grundschülerinnen und Grundschülern in diesem Jahr 17.305 Schüler und damit rund 54 Prozent eine Bildungsempfehlung für das Gymnasium erhalten. Das seien sechs Prozentpunkte mehr als im vergangenen Jahr, teilte das Ministerium mit. 45 Prozent der Grundschüler haben den Angaben zufolge eine Empfehlung für die Oberschule bekommen. Ein Prozent der Grundschüler erhielt keine Bildungsempfehlung, da diese entweder in DAZ-Klassen oder inklusiv lernzieldifferent unterrichtet werden.

Geringerer Anstieg bei Empfehlungen fürs Gymnasium

In Dresden liegt der Anteil an Bildungsempfehlungen für das Gymnasium regelmäßig über dem Landesdurchschnitt. Das ist nicht ungewöhnlich für eine Großstadt. So gab es bei insgesamt 4395 Viertklässlern in diesem Jahr für 2767 eine Bildungsempfehlung für das Gymnasium, das entspricht einem Anteil von rund 63 Prozent. Der Weg an die Oberschule wurde demnach für 1628 Schüler empfohlen, ein Anteil von rund 37 Prozent.

2020 lag der Anteil der Empfehlungen für das Gymnasium bei insgesamt 4325 Schülern bei 59,3 Prozent (2564 Schüler) und der Anteil für die Oberschule bei 40,7 Prozent (1761 Schüler).

Damit liegt der Anstieg bei lediglich 3,7 Prozentpunkten, also deutlich geringer als landesweit. Am Gymnasium tatsächlich angemeldet haben sich in diesem Jahr in Dresden 57,3 Prozent der Grundschüler der 4. Klasse, im vergangenen Jahr waren es 56,1 Prozent.

Pandemiebedingter Zuwachs

Die Gründe für die deutlich höhere Zahl der Schüler mit Bildungsempfehlung fürs Gymnasium landesweit sind aus Sicht des Kultusministeriums „sehr wahrscheinlich pandemiebedingt“. Da während der Lernzeit zu Hause die jeweiligen Voraussetzungen für die Schüler sehr unterschiedlich gewesen seien, hätten dies die Lehrer in der Benotung angemessen berücksichtigen müssen.

Außerdem seien die Lehrkräfte aufgefordert gewesen, bei der Benotung Ermessensspielräume zugunsten der jeweiligen Schüler zu nutzen. Warum der Anstieg in Dresden hinter dem landesweiten Wert zurückbleibt, ist schwer zu sagen. Letztlich seien da nur Spekulationen möglich, sagte eine Ministeriumssprecherin. So könnte die ohnehin höhere Zahl an Empfehlungen für das Gymnasium bewirken, dass der Zuwachs durch die Pandemie geringer ausfalle.

Parallele zu Sitzenbleiber-Zahlen

So bleibt es relativ spekulativ, ob der geringere Zuwachs möglicherweise etwas mit weniger Großzügigkeit bei den Bewertungen zu tun hat. Diese Tendenz ließe sich allerdings bereits in die Zahlen zu Sitzenbleibern und Wiederholern hineinlesen. Nach Daten aus dem Statistischen Landesamt hat sich die Zahl der Wiederholer im laufenden Schuljahr gegenüber dem Schuljahr davor landesweit nahezu halbiert, in Dresden war der Wert dagegen nur um etwa 20 Prozent zurückgegangen. In der Wiederholerzahl sind Sitzenbleiber und freiwillige Wiederholungen zusammengefasst.

„Im Zweifel immer für den Schüler“

Ob Lehrer in Dresden strenger sind, lässt sich pauschal ohnehin nicht sagen und hat womöglich auch mit der Realität kaum etwas zu tun: „Wir entscheiden im Zweifel immer im Sinne des Schülers“, erklärt Anna-Maria Feig, Schulleiterin der 117. Grundschule in der Südvorstadt-Ost. „Wir führen wie vorgesehen ab Klasse 3 Gespräche zur Bildungsberatung, in denen wir den Eltern unsere Empfehlungen mit auf den Weg geben.“ Da die Bildungsempfehlungen nicht bindend für die Schulwahl der Eltern sei, sei den Gesprächen eine höhere Bedeutung zuzumessen, als dem Dokument. In der Schulwahl der Eltern spielten oftmals aber auch persönliche Erfahrungen, Überlieferung, gesamtgesellschaftliche Strömungen und die Peergroup eine große Rolle. Schulleiterin Feig: „Aus diesem Grund folgten die Eltern teilweise weder der Bildungs- noch unserer Empfehlung.“ Die Pandemiezeit führte teilweise zu Erschwernissen in der Kommunikation, was ein weiterer wichtiger Aspekt in diesem Prozess sei.

Differenzen zwischen Empfehlungen und Anmeldungen

Bei Bildungsempfehlungen und Anmeldungen gibt es einen weiteren Unterschied zwischen Stadt und Freistaat. Für das vergangene Schuljahr bekamen landesweit 47,6 Prozent der Grundschülerinnen und Grundschüler eine Bildungsempfehlung für das Gymnasium. Tatsächlich wechselten nach der Grundschule lediglich 42 Prozent an ein Gymnasium – eine Differenz von 5,2 Punkten. In Dresden lag die Differenz zwischen Bildungsempfehlungen und tatsächlicher Anmeldung am Gymnasium bei 3,2 Punkten im vergangenen Jahr, in diesem Jahr beträgt die Differenz 5,7 Punkte, sie legt also ziemlich stark zu.

Kultusminister plädiert für Oberschule

Für 2021 ist ein Vergleich zum Land noch nicht möglich. Der Freistaat wertet die Zahlen erst im Sommer aus, wenn feststeht, wie viele Kinder letztlich wirklich ans Gymnasium wechseln oder an die Oberschule. Eine leichte Unschärfe bleibt damit zu den Dresdner Zahlen aus dem Anmeldezeitraum bestehen, in der Tendenz ist jedoch klar, dass sich in Dresden in diesem Jahr mehr Schüler mit einer Bildungsempfehlung für das Gymnasium doch an der Oberschule angemeldet haben als 2020.

Das dürfte ganz im Sinne von Kultusminister Christian Piwarz sein, der am Donnerstag erneut ein Plädoyer für die Oberschule abgab. „Die Eltern sollten bei ihrer Entscheidung bedenken, dass es gute Gründe für die Wahl der Oberschule gibt“, sagte der CDU-Politiker. „Nach dem Besuch der Oberschule stehen alle Wege offen“, fügte er hinzu. Mit einem guten Realschulabschluss könne die allgemeine Hochschulreife über das berufliche Gymnasium ebenso erworben werden wie die Fachhochschulreife über die Fachoberschule.

Von Ingolf Pleil