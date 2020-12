Sind Flugzeuge recycelbar? Dresdner Elbe Flugzeugwerke wagen den Test

Dresden/Rothenburg

Recycling statt Schrottplatz: Mit der Zerlegung eines ersten Airbus A320 haben die Elbe Flugzeugwerke (EFW) auf dem Flugplatz in Rothenburg an der sächsisch-polnischen Grenze ein Pilotprojektgestartet. EFW-Geschäftsführer Andreas Sperl sprach zum Auftakt in Rothenburg von einem „Meilenstein für die am Pilotprojekt beteiligten Unternehmen und die Region“. Mit dem Flugzeug-Recycling sollen neue Standards gesetzt werden. „Denn ein Airbus A320 soll möglichst umfassend zurück in den Wertstoffkreislauf“, so Sperl.

Mit dem Flugzeug-Recycling setzen die EFW auf eine Nische, die aktuell an Bedeutung gewinnt. Durch die Corona-Pandemie sind Airlines und Betreiber weltweit von Umsatzeinbrüchen betroffen. Trotzdem müssen sie Wartungen und Reparaturen an ihren Maschinen ausführen, damit diese flugfähig bleiben.

Im Vergleich zu teuren Neuteilen würden gute Ausbau-Ersatzteile attraktiv, sagte eine EFW-Sprecherin. Je nach Auftraggeber und je nach Flugzeug könne es sich für Kurzstreckenflugzeuge um 700 bis 1500 unterschiedliche Teile handeln, die es wiederzugewinnen gelte.

Die Wahl auf Rothenburg in der Oberlausitz fiel unter anderem wegen der 2000 Meter langen Landebahn des Flugplatzes und der Abstell-Kapazität von bis zu 27 Fliegern. Hier sollen nun Bauteile wie Triebwerke, Fahrwerk oder Bordcomputer, hochwertiges Material wie Aluminium und andere Metalle oder Kunststoffe, Glas und Verbundmaterialien fachgerecht aufbereitet werden und eine zweite Verwendung finden.

Die EFW mit Sitz in Dresden ist ein anerkannter Wartungsbetrieb der Luftfahrtbehörden. Das Joint Venture von ST Engineering (Singapur) und Airbus baut unter anderem Passagierflugzeuge in Frachtflugzeuge um, repariert Airbus-Flugzeuge und beschäftigt rund 1600 Mitarbeiter.

