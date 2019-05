Dresden

Am Hauptbahnhof rollen jetzt die Bagger. Zwischen Wiener Platz und Brücke Budapester Straße entlang der Bahn- und Straßenbahngleise laufen Bauarbeiten in großem Stil. „Richtig, wir haben angefangen zu bauen“, bestätigt der Investor. Es handelt sich um den Lebensmittelhändler Peter Simmel, der nach der Sanierung des ehemaligen DVB-Hochhauses – dem „Albert-Tower“ – am Albertplatz inclusive Neubau eines Simmel-Marktes sein zweites großes Vorhaben in Dresden in Angriff nimmt.

Auf dem innerstädtischen Gelände entstehen in einem Laden- und Geschäftsgebäude ein Simmel-Lebensmittelmarkt, ein Hotel und Büroflächen. Die Investitionssumme gibt Simmel mit rund 55 Millionen Euro an, der Fertigstellungstermin ist für Mitte 2021 geplant. Die Entwürfe für den Neubau entstammen aus der Feder des Architekturbüros Knerer und Lang.

Betreiber des Hotels wird die Meininger Hotelgruppe. Eine entsprechende Vereinbarung hatten Simmel und der Betreiber bereits 2017 unterzeichnet. Mit 704 Gästebetten in vier Etagen des fünfstöckigen Gebäudes wird es das größte Dresdner Hotel werden. Die Meininger Hotelgruppe betreibt 20 Hotels in ganz Europa und will am Wiener Platz vom klassischen Doppelzimmer über private Mehrbettzimmer bis hin zum Bett im Schlafsaal alle Segmente des Hotelmarktes bedienen. 7600 Quadratmeter Bruttogeschossfläche soll das Hotel umfassen.

Der Einkaufsmarkt im Erdgeschoss wird laut Baugenehmigung eine Verkaufsfläche von 3500 Quadratmetern haben, teilte die Stadtverwaltung mit. Neben Büroeinheiten entstehen in einer Tiefgarage 153 Stellplätze, auf drei oberirdischen Parkebenen sollen 215 Parkplätze angeboten werden.

Gleich neben dem Neubau soll nach den Plänen der Verwaltung der Zentrale Omnibusbahnhof gebaut werden. Die Stadt will die Einrichtung von einem privaten Investor errichten lassen. Simmel hatte Ende 2017 Interesse an Errichtung und Betrieb des Busbahnhofs angemeldet, verfolgt diese Pläne aber nicht mehr weiter. „Nein, ich habe kein Interesse mehr daran“, erklärte er gegenüber DNN.

Von Thomas Baumann-Hartwig