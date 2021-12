Dresden

Auch dieses Jahr gilt ein deutschlandweites Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern, um Unfälle beim Zünden zu vermeiden und damit die durch Corona bereits extrem belasteten Krankenhäuser zu schonen.

Das Abbrennen von Böllern und Raketen ist in Sachsen laut Corona-Notfall-Verordnung in der Öffentlichkeit untersagt, auf privaten Grundstücken aber erlaubt. Was hindert hiesige Pyro-Fans also daran, sich einfach in Tschechien oder Polen einzudecken? Nicht viel.

Tipps im Internet-Forum

Wie ein Sprecher des Hauptzollamtes Dresden auf DNN-Anfrage mitteilte, sei die Einfuhr aus den beiden EU-Nachbarländern ganzjährig möglich, sofern die Feuerwerkskörper in Deutschland zugelassen sind. In einem einschlägigen Internetforum mit rund 31 000 Mitgliedern kursieren bereits Tipps, wo es sich in Tschechien am besten einkaufen lässt.

So listet ein Nutzer etwa alle ihm bekannten Discounter auf, die seines Erachtens Feuerwerk verkaufen. Darunter befindet sich unter anderem Kaufland. Und tatsächlich: „In unseren Filialen in Polen und Tschechien bieten wir auch in diesem Jahr Feuerwerkskörper an“, teilte Alisa Götzinger vom Unternehmen mit.

In Tschechien habe der Verkauf bereits Ende November gestartet, „in Polen haben wir ab dem 27. Dezember Feuerwerk im Sortiment.“ Ob eine gestiegene Nachfrage zu verzeichnen ist, ließen die Verantwortlichen unbeantwortet.

Doch zurück zum Forum: Einige Nachrichten später stoßen Besucher der Homepage auf die Werbeanzeige eines tschechischen Shops, der offenbar explizit deutsche Kunden ansprechen will – und nur rund anderthalb Stunden mit dem Auto von Dresden entfernt liegt.

Wer nach Pyrotechnik für Silvester suche, solle doch einfach in den Laden kommen, heißt es. Es gebe viel Ware „für den deutschen Markt“. Das Personal spreche perfekt Englisch, teilweise auch Deutsch. „Wir werden Ihnen alles erklären und Sie beraten.“

Anstieg an verbotener Pyrotechnik

Auf der Internetseite des Shops präsentieren die Betreiber pyrotechnische Erzeugnisse jeglicher Art. Vor allem für Unwissende ist es schwierig, den Überblick zu behalten. In dem Geschäft vor Ort ist es wahrscheinlich nicht anders. Was aber dürfen Pyro-Fans überhaupt nach Deutschland importieren? Das hänge von der jeweiligen „Einstufung der Feuerwerkskörper“ ab, erklärt der Sprecher des Hauptzollamt Dresden weiter.

Feuerwerkskörper der Kategorie F1 könnten von Zwölfjährigen eingeführt werden. Dazu zählen beispielsweise Wunderkerzen oder Brummkreisel. Das klassische Silvesterfeuerwerk, also Böller oder Raketen, ist hingegen erst ab 18 Jahren zugelassen, darf somit nur von Volljährigen eingeführt werden – allerdings mit einigen Ausnahmen: Von der Regel ausgenommen seien unter anderem sogenannte „celebration cracker“, „Blitzknallsätze“ oder Raketen mit mehr als 20 Gramm Netto-Explosivstoffmasse, für die immer eine besondere Erlaubnis erforderlich sei.

„Wichtig ist bei den vorgenannten Kategorisierungen, dass es sich um zugelassene Feuerwerkskörper handeln muss“, sagt der Zoll-Sprecher. Das bedeute, dass die entsprechende Pyrotechnik geprüft ist und ein CE-Zeichen hat.

Wenn die fehlt, „ist die Einfuhr der Feuerwerkskörper verboten und strafbar.“ Ein Verstoß kann Bußgelder oder bis zu drei Jahren Haft zur Folge haben. Von den gesundheitlichen Risiken beim Abrennen ganz zu schweigen, die von „Verbrennungen über Verätzungen bis zum Verlust von Gliedmaßen oder des Augenlichts“ reichen können.

Laut des Zollamtes Dresden ist im laufenden Jahr ein Anstieg der sichergestellten Menge nicht zugelassener Pyrotechnik zu verzeichnen. 2020 hatte der Zoll rund 200 Kilogramm Feuerwerkskörper und 204 Stück Kugelbomben und andere Pyrotechnik ausfindig gemacht. Ebenso lasse sich beobachten, dass vermehrt Menschen im Internet bestellen.

Dringender Appell an Pyro-Fans

Ein Sprecher der Bundespolizei Berggießhübel spricht derweil davon, dass sich die sichergestellte Menge an illegaler Pyrotechnik auf Vorjahresniveau bewege. Jedoch sei der Import von verbotenen Feuerwerkskörpern in den Monaten November und Dezember „signifikant“ angestiegen. Erst vergangene Woche hatten Bundespolizisten bei Kontrollen auf der Autobahn 17 mehr als 86 Kilogramm illegales Silvesterfeuerwerk festgestellt.

Es bleibt also abzuwarten, ob das Verkaufsverbot seinen angedachten Zweck überhaupt erfüllen kann. Anfang Dezember hatten Bund und Länder die Maßgabe beschlossen. Die Beteiligten rieten dringend davon ab, Silvesterfeuerwerk zu zünden.

Von Felix Franke