Nach dem Ausscheiden von Heinz Martin Esser ist Yvonne Keil in den Vorstand des Netzwerkes Silicon Saxony aufgerückt. Im Interview erklärt sie, was sie dort bewegen möchte.

Seit langer Zeit wieder eine Frau im Vorstand von Silicon Saxony – einfach eine Frage der Quote?

Nein, es gab beim Vorstand und im Verein den Wunsch, nach einem Generationswechsel. Ich zähle mich mit gerade mal 40 Jahren ja noch zur etwas jüngeren Generation. Und ja, wir wollten auch das Weibliche mit hineinbringen – eine zusätzliche Perspektive und etwas mehr Vielfalt. Aber wir wollen auch die Mittelständler im Vorstand noch besser repräsentieren. Silicon Saxony besteht ja nicht nur aus den großen Halbleiterkonzernen. Durch meine Aufgabe bei Globalfoundries habe ich eine große Nähe zu vielen mittelständischen Unternehmen in Sachsen, die unsere Zulieferer sind.

Was genau ist denn Ihre Aufgabe bei Globalfoundries?

Ich bin bei GF weltweit für den indirekten Einkauf zuständig, das ist grob gesagt die Beschaffung aller Dinge außer Chemie und Anlagen. Dazu gehören zum Beispiel der Bau der Fabriken, IT und Kontraktoren (Dienstleistern). Wir verhandeln Sparten wie Konstruktion und Maschinen weltweit, weil wir dadurch einen größeren Hebel haben bei Verträgen mit den Anlagenlieferanten. Und als Dresdnerin ist meine zweite Aufgabe die Beschaffung speziell für diesen Standort als jemand, der ihn repräsentiert und auch unterschriftsberechtigt ist.

Bei Globalfoundries in Dresden können wir Kapazitäten schnell erweitern

Sie haben in einer Videobotschaft zum 20-jährigen Bestehen von Silicon Saxony gesagt, Dresden sei der Wachstumsmotor für Globalfoundries weltweit. Woran machen Sie das fest?

Die Halbleiternachfrage ist weltweit gerade riesig. Aber neue Fabriken zu bauen dauert lange und ist teuer. Bei Globalfoundries in Dresden haben wir die Möglichkeit, in die schon vorhandene Gebäudestruktur sehr schnell Maschinen hineinzustellen und die Kapazität hochzufahren. Deshalb liegt der Fokus des Konzerns bis 2023 auf Dresden. Die anderen brauchen momentan ein bisschen länger.

Was steht auf Ihrer persönlichen Agenda bei Silicon Saxony?

Silicon Saxony hat jetzt 350 Mitglieder, und wir wollen weiter wachsen. Da müssen wir schauen, was der Bedarf dieser neuen Generation ist, der vielen Start-ups, die hinzukommen. Ich würde da gern ein bisschen frischen Wind hineinbringen. Ein ganz wichtiger Punkt ist die Förderung von Silicon Saxony als Standort durch die deutsche und europäische Politik. Ich möchte, dass wir sichtbarer sind, hätte gern, dass die Regierung, wenn sie etwas zur Halbleiterindustrie wissen möchte, sagt, da sollten wir mal Globalfoundries fragen, das ist die größte Foundry in Europa. Wenn das nicht passiert, weil wir noch nicht in den Köpfen sind, dann machen wir unseren Job nicht richtig.

Fachkräftemangel versetzt junge Leute in starke Ausgangsposition

Sie sprechen vom Bedarf der jüngeren Generation. Aus vielen Betrieben hört man, dass die oft auch für mehr Geld nicht mehr bereit ist, in Schichten zu arbeiten und sehr selbstbewusst auftritt ...

Der Fachkräftemangel versetzt die jungen Leute in eine starke Ausgangsposition. Da müssen sich Un­ternehmen bemühen, für sie attraktiv zu sein. Wir haben heute junge Leute vor uns, die fragen: Wie kann ich die Arbeit mit meinem Familienleben vereinbaren? Und die jungen Leute wollen auch sehr schnell eine Rückmeldung – was ist meine Perspektive, wo geht es für mich hin? Das ist aber nicht nur in Deutschland so, sondern auch in den USA und weltweit. Wir müssen sehen, wie wir damit umgehen.

Und wie gehen Sie damit um?

Ein Beispiel: Zwölf-Stunden-Schichten werden als schlecht erlebt für das Privatleben und die Gesundheit. Das haben wir in Umfragen gemerkt und bei Globalfoundries in Dresden bereits vor über einem Jahr das Schichtsystem auf acht Stunden umgestellt. Dazu kommen Teilzeitmodelle. Und mit Corona stellt sich noch eine neue Frage: Wollen wir nach der Pandemie alle wieder komplett im Büro arbeiten oder geben wir den Menschen mit Homeoffice mehr Flexibilität? Es gibt jetzt dafür ein Modell, das auch ich genieße.

Wir waren bei Homeoffice sehr zurückhaltend, haben aber gesehen, dass es funktioniert

Wie sieht das aus?

Wir waren bei dem Thema früher sehr zurückhaltend, haben aber in der Pandemie nun gesehen, dass es gut funktioniert. Alle nicht produzierenden Bereiche waren ja fast zu 100 Prozent im Homeoffice oder höchstens ein, zwei Tage die Woche hier. Was man aber jetzt auch merkt, nach fast zwei Jahren: Die Leute genießen es, sich mal wieder persönlich zu treffen. Deshalb wollen wir für alle nicht produzierenden Bereiche ein Hybrid-Modell anbieten: Ihr seid maximal drei Tage die Woche im Homeoffice und zwei Tage hier – damit man sich als Team auch regelmäßig trifft.

Wofür ist das wichtig?

Für die Kreativität. Das Gespräch auf dem Gang mit der Kaffeetasse in der Hand lässt sich virtuell nicht wirklich ersetzen. Ich animiere mein Team deshalb zu einem Fokus-Tag: Mittwoch sind wir alle da, dann ist unser Team-Meeting.

Globalfoundries bekam dieses und vergangenes Jahr in Deutschland mehrere Auszeichnungen als bester Arbeitgeber und bester Ausbilder. Wie steht es denn bei Ihnen selbst mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf?

Gerade das hybride Arbeitsmodell – zum Teil zu Hause – hat bei mir super funktioniert. Ich habe oft Telefonate sehr früh am Morgen oder spät abends, weil ich auch mit Teams in den USA zusammenarbeite. Zwischendurch kann ich mir mal Zeit mit den Kindern nehmen, sagen: Schön, dass du aus der Schule zurück bist, wie geht’s dir, was gibt es für Hausaufgaben? Wenn man als Familie gut organisiert ist, gut plant, sonntags schon mal die nächste Woche durchgeht, dann klappt das.

Vielfalt heißt, dass Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen gut miteinander arbeiten können

Viele IT-Unternehmen agieren weltweit. Silicon Saxony hat einen Arbeitskreis Diversity. Was bedeutet Ihnen Vielfalt in einem Unternehmen wie Globalfoundries mit Beschäftigten aus 45 Nationen?

Das ist natürlich ein großes Thema. Bei uns arbeiten Menschen aus ganz verschiedenen Kulturkreisen. Ich leite ein Team in dem Menschen aus Dresden arbeiten, aus Singapur und den USA. Dass die gut miteinander arbeiten können, das macht Vielfalt aus. Darauf legen unsere Unternehmen großen Wert. Es geht aber auch um Jüngere und Ältere. Als ich 17, 18 Jahre alt war, hatten wir noch kein Internet. Später bin ich da schnell hineingewachsen, kann also da ganz gut vermitteln und Brücken bauen. Wir müssen überlegen, wie wir die jungen Leute ansprechen, haben da in den vergangenen Jahren Fortschritte gemacht, zum Beispiel mit einem – wie ich finde – ziemlich guten Instagram-Kanal. Ich möchte aber auch als Frau ein bisschen ein Rollenvorbild sein.

Inwiefern?

Ich habe Elektrotechnik in Dresden studiert mit 300 Kommilitonen, darunter zehn Frauen. In meinen ersten Jobs habe ich nur mit Männern zusammengearbeitet, als Automation-Ingenieurin, in der Liniensteuerung. Jetzt im Beschaffungsbereich bin ich zum ersten Mal in einem sehr diversen Team. Es ist schade, dass bei der Ausbildung so wenig Frauen technische Berufe wählen. Mir hat es Spaß gemacht. Deshalb würde ich gern zeigen: Nicht jeder Ingenieur oder jede Ingenieurin muss am Ende unter einer Maschine liegen und etwas zusammenschrauben, es gibt sehr viele interessante Aufgaben und Projekte.

Ein sehr kompliziertes Projekt für Silicon Saxony scheint das Ziel zu sein, den Marktanteil Europas bei Halbleiterchips zu steigern ...

Das stimmt. Das derzeitige Ziel, 20 Prozent Marktanteil, haben wir 2013 schon einmal verkündet. Je größer die Investitionen wurden, desto kleiner wurde aber der Marktanteil: 2010 hatte Europa 10,7 Prozent, 2020 nur noch 5,8 Prozent. Das ist ständig Thema in unseren Strategiesitzungen. In Europa geht alles viel zu langsam. Wir brauchen Geschwindigkeit bei Investitionen, sonst geht es immer weiter in die andere Richtung. Dabei ist oft nicht einmal das Problem, investieren zu wollen, sondern es schnell zu dürfen.

In vorhandene Cluster investieren und produzieren, was Europa braucht

Wenn es um Investitionen im Halbleiterbereich geht, sind das in Asien dreistellige Milliardensummen, in Amerika zweistellige, und in Europa oft nur einige hundert Millionen. Wie soll Europa da mithalten?

Ja, der Topf hat eine andere Größe. Das ist der Grund, weshalb wir sagen, man soll in die vorhandenen Cluster investieren und produzieren, was der Endkunde in Europa braucht. Wir können nicht wirklich teilnehmen am Wettrennen um immer kleinere Chipstrukturen. Man braucht aber zum Beispiel im Auto gar nicht nur den Vier-Nanometer-Chip. Oft reichen auch zwölf bis 90 Nanometer. Es geht um spezielle Features: Sensoren, drahtlose Kommunikation, Energieeffizienz. Damit machen wir Innovationen am Markt möglich. Das gilt nicht nur für die Automobilindustrie, sondern auch für Handys, Quantencomputer und anderes.

Was erwarten Sie von einer neuen Bundesregierung?

Wie wichtig die Mikroelektronik für Europa ist, haben alle Parteien verstanden. Das Signal haben wir bekommen. Aber es geschieht nichts von allein. Ich hoffe, dass die Regierungsbildung nicht zu lange dauert. Allerdings braucht es angesichts der Kosten und Risiken eine europäische Kooperation. Es stehen aber auch in Frankreich Wahlen an, in den Niederlanden gibt es seit Monaten keine handlungsfähige Regierung. Das sind keine guten Voraussetzungen, wenn man in europäische Partnerschaften investieren will.

Immer kleinere Chipstrukturen werden nur noch einige große Unternehmen entwickeln

Am 2. Oktober haben Sie eine Po­diumsdiskussion zum Thema „60 Jahre Mikroelektronik in Dresden“ moderiert. Was denken Sie, wie wird sich die Branche in den kommenden Jahren und Jahrzehnten entwickeln und was ist wahrscheinlicher: Dass Intel oder TSMC ein Werk in der Region baut oder dass Intel vielleicht Globalfoundries kauft?

Das sind erst einmal alles Gerüchte, da möchte ich mich nicht an Spekulationen beteiligen. Ich denke aber, immer kleinere Chipstrukturen werden in Zukunft nur noch einige wenige große Unternehmen entwickeln, weil das enormer Investitionen bedarf. Viele andere werden den Weg von Globalfoundries gehen und tun das ja bereits: sehr differenzierte Chips für ganz spezielle Anwendungen auf den Markt bringen.

