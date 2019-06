Dresden

Akteure aus der deutschen Hochtechnologie-Szene treffen sich am Dienstag zum „ Silicon Saxony Day 2019“ im Dresdner Flughafen. Sie wollen sich unter dem Motto „Connect. Exchange. Grow“ über Künstliche Intelligenz, die Arbeit mit internetgestützten Rechenzentren („Clouds“), Automatisierung und digitale Geschäftsmodelle austauschen. Zu Gast ist auch der Google-Manager und Cloud-Experte Alexander Krock. DNN-Reporter Heiko Weckbrodt hat ihn im Vorfeld über die neuesten Trends in diesem Sektor schriftlich befragt.

Was sind die großen Cloud- und KI-Trends für 2019/20 aus Ihrer Sicht?

Künstliche Intelligenz (KI) wird sicherlich in den nächsten Jahren in den meisten, wenn nicht sogar in allen, Unternehmen ein wesentlicher Bestandteil sein. Sie übernimmt zunehmend komplexe Prozesse und Analysen, die manuell kaum möglich wären und unterstützt so als Werkzeug die tägliche Arbeit. Strategische Entscheidungen werden durch sie gestützt, es bleibt mehr Zeit für Kreativität, Forschung und die tatsächlichen Kernaufgaben.

Ist der Vorsprung von Google oder Amazon uneinholbar?

Nicht jedes Unternehmen will oder kann die enormen Rechenleistungen, die für KI benötigt werden, vor Ort verwalten. Der Trend geht zur KI aus der Cloud.

Welche Rolle werden eigene europäische Lösungen spielen?

Für einen so rasant wachsenden Markt eine tragfähige Prognose zu treffen, ist kaum möglich. In Europa, sowie auf der ganzen Welt, ist das Potenzial für Entwicklung und Fortschritt enorm – jede Studie zum Thema ‘Zukunft der Cloud’ zeigt uns das immer wieder auf.

Google Cloud ist von Anfang an Bestandteil der Infrastruktur des Internets, Google ist in der Cloud geboren. Nehmen wir das Beispiel der Automobilhersteller: Diese haben ihre lang etablierten Stärken und einen enormen Wissensvorsprung in einem ganz anderen Sektor als ein Technologieunternehmen. Aus diesem Grund arbeiten wir bereits mit einigen Automobilherstellern intensiv zusammen – davon profitieren beide Seiten.

Ist der Vorsprung von Google, Amazon, Nvidia, Alibaba & Co. uneinholbar?

Das Spannende an diesem noch relativ jungen Forschungs- und Wirtschaftsbereich ist, dass wir hier alle voneinander lernen können und jeder seine Stärken so einsetzen kann, dass wir gemeinsam Großes erreichen.

Wie können auch kleine und mittelständische Unternehmen von KI-Technologien profitieren?

KI steckt bereits hinter viel mehr Dingen als den meisten Menschen bewusst ist. Gerade in kleinen Unternehmen, die im Vergleich zu Konzernen weniger Ressourcen für wartungsintensive eigene Rechenzentren vor Ort haben, gibt es viele Möglichkeiten. Künstliche Intelligenz kann Routine-Aufgaben übernehmen und Daten verknüpfen. Für diese Anwendungsfälle bieten wir AutoML an. Dies ermöglicht den Einsatz fortgeschrittener Technologie für maschinelles Lernen (ML), ohne dass dafür spezielles Fachwissen nötig ist.

Es gibt immer Daten außerhalb der Cloud

Lösungen wie „Cloud Natural Language“ können beispielsweise Texte analysieren und verstehen. „Cloud Video Intelligence“, das KI-System hinter YouTube, analysiert Videos und verschlagwortet sie schnell. Aber auch Internet-Sicherheit kann durch KI gesteigert werden: Gmail wehrt bereits 99,9 Prozent aller Phishing-Mails ab, das sind etwa 100 Millionen pro Tag. All diese Anwendungsfälle können erste Schritte in die Welt der KI sein.

Viele Unternehmen und Institute hierzulande sind etwas zögerlich, ihre wichtigen Daten der Cloud anzuvertrauen. Was würden Sie denen sagen?

Nutzen Sie die Expertise der Unternehmen, die in der Cloud entstanden sind – Datensicherheit und -schutz wurden hier von Anfang an mitgedacht. Außerdem sind Cloud-Infrastrukturen heute nicht nur sicherer, sondern auch günstiger als eigene Server, was in wettbewerbsintensiven Industrien und Märkten der entscheidende Vorteil sein kann. Es wird allerdings wohl immer Daten geben, die ein Unternehmen nicht in die Cloud verlagern möchte.

Von Heiko Weckbrodt