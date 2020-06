Dresden

Im 80. Lebensjahr von Siegfried Winderlich ist es eine seiner ersten Ausstellungen, mit der er nun in der engagierten Dresdner Galerie Kunstgehæuse an die Öffentlichkeit tritt.

Das Team um Ulrich Hübner und Mario Pitz hat mit der Wahl des Künstlers ein glückliches Händchen bewiesen, reiht er sich doch in die Phalanx von solchen Malern wie Ulrich Eisenfeld, Günter Torges, Peter Graf, Hartmut Bonk und Martin Wolf, die zum Freundeskreis von Winderlich gehören und hier zum Teil bereits mit ihren Werken präsentiert wurden.

Mit Semperoper-Schmuckvorhang bekannt geworden

Schwerpunkt der Arbeit von Winderlich ist die baugebundene Kunst sowie die Gestaltung im architektonischen Raum, die begleitet wird durch freie bildnerische Arbeit wie Grafik in Farbfassungen, Farblithografie und Druck von PVC.

Bekannt geworden ist er durch den gemeinsam mit Michael Münch restaurierten Schmuckvorhang der Semperoper und durch seine restauratorische Arbeit im Residenzschloss Dresden.

Neben seinem markanten Bleistift-Selbstbildnis aus dem Jahr 2017 ist der kleine Galerieraum mit zehn Acrylbildern bestückt, die neben floralen Motiven („Streuobsthang, 2005) auch eine Hommage an Albrecht Dürer („Tarnung des Hasen“, „Versteckter Dürerhase“, 2007) darstellen. Wie andere auch war Dürer für Winderlich eine ausgesuchte Orientierungshilfe aus der Kunstgeschichte, die er intensiv für sich studierte und in einer aufwendigen Maltechnik umsetzte. Im Zentrum der stilistisch unterschiedlichen Arbeiten stehen die konstruktivistischen Materialversuche (Sperrholz, Acryl) von 2011 sowie seine Treppenstrukturen, die Figürliches und konstruktives Baudetail miteinander verschmelzen. Der Giebel des eigenen Hauses (mit der Hausnummer Hummelmühle 26) war Anlass, eine bunte, heitere häusliche Ansicht zu malen, die witzig und zugleich liebevoll-kreatürlich erscheint wie ein Gesicht.

Im Rahmen seiner „kleinen Sonderausstellung“ macht Winderlich nicht viel Aufhebens von seiner Person. Seine Stärken sind Phantasie, Vielfalt und technische Akribie, die er in einer dem jeweiligen Gegenstand angemessenen Bildlösungen verarbeitet. Die Bandbreite reicht vom Gegenständlich-Figurativen, über abstrakt-expressive Experimente bis zu stark kubisch-geometrisch angelegten Kompositionen, in denen eine reiche und heitere Farbenvielfalt herrscht.

Geboren in der Steiermark

Seine Themen sind niemals kopflastig, sondern meist trocken und widmen sich den Licht- und Schattenseiten des Lebens auf unspektakuläre Weise. Erlebtes fließt ein, das zugleich ausgleichend und beruhigend-harmonisch dargeboten wird. Freunde und Verwandte beurteilen ihn als gelassenen Zeitgenossen „ohne Ehrgeiz“, der sich noch über Erfolge freuen kann, wie es für ihn diese Ausstellung ist. Für ihn geht es immer „ums Machen und nicht ums Zeigen“. Vier Holzskulpturen, eine bemalte Gipsarbeit und ein „Stier“ aus Keramik ergänzen den Reigen der Bilder. In der Plastik „Der Test“ verarbeitet Siegfried Winderlich eine 2015 erfolgte Erkrankung und seinen Aufenthalt in einer Klinik in Kreischa, die anschaulich den Lebensmut und die innere Kraft des Künstlers demonstriert.

Siegfried Winderlich (geb. 1940 in Eppenstein ( Steiermark) studierte von 1960 bis 1965 an der HfBK Dresden bei den Professoren Heinz Lohmar und Alfred Hesse Wandmalerei. 1968 bis 1973 war er Assistent an der TU Dresden in der Sektion Philosophie und Kulturwissenschaften. 1974 promovierte er über architekturbezogene Kunst. 1974 bis 1981 war er Mitarbeiter im Büro für architekturbezogene Kunst. Seit 1981 ist er freischaffend tätig.

bis 10. Juli, Galerie Kunstgehæuse, Prießnitzstraße 48, geöffnet: Fr 17-19 Uhr, Sa 11 bis 13 Uhr; Kontakt: 0172 1 89 67 05,

mail@kunstgehaeuse.de Finissage: 10. Juli, 18 Uhr, der Künstler wird anwesend sein

www.kunstgehaeuse.de

Von Heinz Weißflog