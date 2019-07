Dresden

Der direkte Kontakt mit den Mietern – das sei das A und O, erklären Jennifer Sender und Vanessa Jungels. Die jungen Frauen arbeiten für den Wohnungskonzern Vonovia als Quartiersmanagerinnen in Dresden und haben nur eine Aufgabe: den Kontakt zu den Mietern halten.

Dass es das Berufsbild von Sender und Jungels gibt, ist eine Erfahrung aus früheren sogenannten Strangsanierungen. Es wird gewissermaßen am offenen Herzen operiert, sprich: Die Mieter bleiben in ihren Wohnungen, während sich Bauleute und Handwerker die Klinke in die Hand geben. Die Nerven werden auf beiden Seiten strapaziert, es gibt viele Fragen. Und nun zwei Ansprechpartnerinnen, die ausschließlich für Probleme zur Verfügung stehen.

„Wir sprechen mit den Mietern, bevor die Maßnahmen beginnen“, sagt Sender. „Wir erklären, welche Arbeiten geplant sind und was für Folgen es gibt.“ Zum Beispiel kann die Badbenutzung für mehrere Tage nicht möglich sein. Vonovia stellt dann Sanitärcontainer mit Duschen und Toiletten an zentralen Standorten auf.

Individuelle Lösungen für Probleme

Für ältere Menschen aber müssen oft individuelle Lösungen gefunden werden. Etwa eine Ersatzwohnung während der Sanierungsarbeiten möglichst im Wohnumfeld.

Manchmal geht es auch um kleinere Dinge wie die Frage, wer den Spiegelschrank im frisch gefliesten Bad anbringt, sagt Jungels. „Die Mieter freuen sich, wenn jemand kommt und mit ihnen spricht.“ Viele Probleme kommen so gleich mit zur Sprache. „Manche wünschen sich eine größere Wohnung, da können wir sie gleich bei der Wohnungssuche unterstützen.“

Viele Sanierungsprojekte gleichzeitig

Die Vonovia lässt im Moment sehr viele Wohnungen sanieren, rund 60 Maßnahmen laufen zeitgleich ab. Jennifer Sender betreut die Wohngebiete in den Außenbezirken wie Gorbitz, Prohlis, Reick, Leuben, Leubnitz-Neuostra und Klotzsche, während Vanessa Jungels in den zentralen Bereichen wie an der Pfotenhauerstraße, der Hopfgartenstraße und der Florian-Geyer-Straße unterwegs ist. Für rund 1400 Wohnungen ist Sender zuständig und Jungels für 2200.

Vonovia saniert Quelle: Anja Schneider

„Über persönliche und finanzielle Dinge spricht man nicht gerne am Telefon“, sagt Sender. Die Mieter haben Handynummern der Quartiersmanagerinnen erhalten. „Das klingelt dann auch oft und wir werden zu Gesprächen gebeten.“ In denen die Mieter durchaus auch einmal offenbaren, dass sie befürchten, sich nach der Sanierung die Miete nicht mehr leisten zu können. Vonovia habe zwar die Modernisierungsumlage auf maximal zwei Euro gekappt, aber auch das übersteige die Möglichkeiten einiger Mieter.

„In solchen Fällen suchen wir nach Möglichkeiten wie einer Wohnung, die vom Jobcenter oder dem Sozialamt akzeptiert wird.“ Gerade wenn ältere Menschen plötzlich allein leben müssten, sei die Wohnung zu groß. „Aber sie haben ihre Ärzte in dem Gebiet, sind mit dem Umfeld vertraut.“ Nicht jedes Problem könnten sie lösen, so die Quartiermanagerinnen. „Aber wir können die Menschen individuell beraten und auf ihre Lebenssituation eingehen.“

Die Vonovia-Mitarbeiterinnen erweitern gerade ihre Angebote mit Informationsveranstaltungen für Mieter. „Rechte und Pflichten während der Sanierung“ waren die ersten beiden Veranstaltungen überschrieben, die gemeinsam mit dem Mieterverein Dresden und Umgebung organisiert wurden.

Von Thomas Baumann-Hartwig