Sie haben „Nein“ gesagt: Deshalb fällt die Kaisermania in Dresden aus

Dresden

Großer Kummer für alle Fans von Roland Kaiser: Die „Kaisermania“ wird auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Das hat der Veranstalter, die Semmel Concerts Entertainment GmbH, mit Verweis auf die Hygieneauflagen gemäß der Corona-Verordnung entschieden. Warum darf die Veranstaltung trotz einer Inzidenz von etwas über 10 in Dresden nicht stattfinden?

Was schreiben die aktuellen Regeln vor?

Veranstalter und Gesundheitsamt hatten im Vorfeld verschiedene Veranstaltungsorte und -optionen abgewogen, erklärte am Dienstag die städtische Behörde. „Im Ergebnis der Gespräche wurde festgestellt, dass die Kaisermania als Stehkonzert nicht mit der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Freistaats in Einklang zu bringen ist“, erklärte das Gesundheitsamt.

Welche Regeln gelten für Konzerte?

Selbst bei Unterschreitung der Wocheninzidenz von 10 müssten hygienische Standards eingehalten werden, so die Behörde. Das Gesundheitsamt zählt auf: die Beschränkung des Zugangs nur für vollständig geimpfte, genesene oder tagesaktuell getestete Personen, die Begrenzung der Anzahl der Besucherinnen und Besucher, die Kontakterfassung, vorzugsweise durch personalisierte Ticketvergabe, die Einhaltung von Mindestabständen, die Verpflichtung zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes abseits des eigenen Platzes bei mehr als 5000 Besuchern sowie die Begrenzung zum Ausschank und Konsum von alkoholhaltigen Getränken sowie ein Zutrittsverbot für erkennbar alkoholisierte Personen.

Was ist, wenn nur Geimpfte Eintritt erhalten?

An diesen Standards ändere auch die Begrenzung auf vollständig geimpfte oder genesene Personen aus zweierlei Gründen nichts, so das Gesundheitsamt. Einerseits sei die Impfquote der Bevölkerung in Sachsen mit 42,9 Prozent noch nicht so hoch, als dass nicht bei Großveranstaltungen auch geimpfte oder genesene Personen mögliche Corona-Infektionen weitertragen können. Dies erhöhe das Risiko einer erneuten schnellen Ausbreitung des Coronavirus. Das Robert Koch-Institut rate zu einer Immunisierung von mindestens 85 Prozent der 12- bis 59-Jährigen und 90 Prozent der Personen ab 60 Jahren.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Andererseits sei es nicht möglich, bei Begrenzung des Teilnehmerkreises auf Geimpfte und Genesene alle anderen Schutzmaßnahmen gänzlich außer Acht zu lassen. Mindestabstände und, je nach Anzahl der Besucher, die Pflicht zum Masketragen abseits des eigenen Platzes sowie die Kontakterfassung würden Bestandteile des genehmigungspflichtigen Hygienekonzeptes bleiben.

Hat das Gesundheitsamt das Konzert verboten?

Nein. Letztlich habe sich der Veranstalter der „Kaisermania“ gegen die Einreichung eines angepassten Hygienekonzepts entschieden, erklärte das Gesundheitsamt. „Von unserer Seite bedurfte es weder einer Genehmigung noch einer Versagung.“ Veranstalter von Großereignissen mit über 1000 Besuchern, darunter Diskotheken und Musikclubs, seien verpflichtet, ihr Hygienekonzept durch das Amt für Gesundheit und Prävention genehmigen zu lassen.

Wofür ist ein Hygienekonzept gut?

Ein Hygienekonzept sei die Summe aller Einzelmaßnahmen, die einen ausreichenden Infektionsschutz für alle Beteiligten bewirken solle. „Sinnbildlich gesprochen greifen die Einzelmaßnahmen wie Zahnräder ineinander und sollen so insgesamt zu einem trag- und genehmigungsfähigen Hygienekonzept beitragen. Das Auslassen einzelner Zahnräder ohne die Kompensation durch andere führt dazu, dass das Uhrwerk nicht läuft und das Hygienekonzept nicht stimmig ist“, erklärt das Gesundheitsamt.

Weitere Informationen: www.dresden.de/corona-hygienekonzepte

Von Thomas Baumann-Hartwig