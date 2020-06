Dresden

Fast genau ein halbes Jahr ist es her, dass auf der Reicker Straße ein Mercedes beim Überholen eine Radfahrerin umfuhr. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle, gegen den Fahrer des Autos ist inzwischen Anklage unter anderem we­gen fahrlässiger Tötung erhoben worden. Ein unfassbar schlimmer Unfall, der seinerzeit auch umfangreiche Forderungen nach mehr Sicherheit nach sich gezogen hatte. Jetzt hat Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) noch einmal bekräftigt, so schnell als möglich Abhilfe schaffen zu wollen. Bis 2021, so sein Plan, sollen entlang der Reicker Straße Radfahrstreifen entstehen.

„Den tragischen Unfalltod einer Radfahrerin auf der Reicker Straße haben wir zum Anlass genommen, uns sofort mit der Führung der Radfahrer auf der Straße zu befassen“, erklärt Raoul Schmidt-Lamontain. Im Radverkehrskonzept der Stadt ist die Reicker Straße ohnehin bereits enthalten, die Einrichtung sicherer Radverkehrsanlagen festgezurrt. „Es soll künftig markierte Radfahrstreifen geben“, erklärt der Dresdner Baubürgermeister.

Deutliche Verbesserung für Sicherheit von Radfahrern

Seine Mitarbeiter seien bereits dran, versichert Raoul Schmidt-Lamontain: „Für die Reicker Straße zwischen Rayskistraße und Gamigstraße erarbeiten die Verkehrsplaner im Stadtplanungsamt aktuell die Vorplanung.“ Tatsächlich sollte die sogar schon im ersten Quartal des Jahres vorliegen, coronabedingt sei das aber nicht zu schaffen gewesen. Derzeit würden die Planungen innerhalb des Geschäftsbereiches abgestimmt.

Im nächsten Schritt seien dann die Stadträte gefragt, wo das Vorhaben zum Beschluss vorgelegt wird. „Mit Beschluss des Stadtrats kann die Ausschreibung der Maßnahme erfolgen. Ziel ist immer noch, sie im Jahr 2021 umzusetzen“, sagt Raoul Schmidt-Lamontain.

Aus Sicht des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ( ADFC) könnte das Vorhaben eine deutliche Verbesserung für die Sicherheit von Radfahrern bringen. Denn das Problem, so erklärt es Nils Larsen vom ADFC-Vorstand, sei vor allem, dass Autos auf den viel zu breiten Fahrspuren nebeneinander fahren, um sich gegenseitig zu überholen.

ADFC für Tempo 30

Genau das hatte letztlich auch bei dem Unfall im Januar eine entscheidende Rolle gespielt. Der junge Fahrer des Mercedes war – laut Anklage – mit überhöhter Geschwindigkeit an der Autokolonne links vorbeigefahren und hatte dann in Höhe der Einmündung des Rudolf-Bergander-Rings die Radfahrerin erfasst, die dort im Gegenverkehr nach links abbiegen wollte. Ein Radfahrstreifen würde den Platz für die Autos deutlich einengen, so dass das gegenseitige Überholen auf einer Fahrspur nicht mehr möglich ist. Der Unfall, davon ist Nils Larsen überzeugt, hätte dann so gar nicht passieren können.

„Deshalb begrüßen wir die Einrichtung der Radfahrstreifen“, erklärt der ADFC-Vertreter. Wichtig sei, dass auch an den zahlreichen Einmündungen und Kreuzungen vernünftige Lösungen gefunden werden. Zugleich beharrt die Fahrradlobby auf einer weiteren Forderung, die vor allem kurzfristig die Sicherheit der Radfahrer verbessern soll. „Wir vertreten die grundsätzliche Ansicht, dass überall dort, wo sichere Radanlagen fehlen, Tempo 30 anzuordnen ist“, sagt Nils Larsen.

„Alle erdenklichen Maßnahmen ergreifen“

Gerade an der Reicker Straße sei das besonders geboten. „Die Fahrbahnen sind viel zu breit, so eine Straße wäre heute gar nicht mehr genehmigungsfähig“, ist Nils Larsen überzeugt. Die breiten Fahrbahnen sind nach Auffassung der Fahrradlobby eine besondere Gefahrenlage. Die Umsetzung eines Tempolimit von 30 Stundenkilometer wäre damit „einfach umsetzbar“.

Auch die Dresdner Grünen hatten sich unmittelbar nach dem Unfall für ein Tempolimit auf der Reicker Straße ausgesprochen. „Die auf der Reicker Straße gefahrenen Geschwindigkeiten sind auch aufgrund der schnurgeraden Straßenführung zu hoch“, erneuert nun die Prohliser Stadtbezirksbeirätin Julia Günther diese Forderung.

„Es müssen alle erdenklichen Maßnahmen ergriffen werden, um das Unfallrisiko für Anwohner und Radfahrende, insbesondere Kinder und Senioren, in dieser belebten Wohngegend mit zahlreichen Sozial- und Bildungseinrichtungen zu senken“, erklärt die Politikerin. Dazu könne auch eine abschnittsweise Geschwindigkeitsbeschränkung im Bereich Otto-Dix-Ring-West bis Alt­reick beitragen. Um die zu überwachen, sei es zudem sinnvoll, in Höhe Koitzschgraben eine stationäre Radarkontrolle zu installieren.

