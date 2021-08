Dresden

Wo viele Kinder unterwegs sind, da darf es keine Gefahrenstellen geben. Das sagt Anke Lietzmann, die Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadtverwaltung. Gemeinsam mit dem Schulverwaltungsamt, der Straßenverkehrsbehörde, der Schulgemeinschaft der Grundschule Weixdorf sowie der Firma Spectos hat sie ein für Dresden einmaliges Pilotprojekt ins Leben gerufen.

„Wir haben die Firma vor einem Jahr kennengelernt“, erklärt Anke Lietzmann. Die App „PinCity“ von Spectos bietet die Möglichkeit, gute und schlechte Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg zu erfassen und besondere Gefahrenstellen zu markieren.

Eltern, Schülerinnen und Schüler der Grundschule Weixdorf haben die App mehrere Wochen lang getestet. „Eine Gruppe von Müttern hat ihre Mittagspause geopfert und in Videokonferenzen Kategorien für die Bewertung von Fußwegen erarbeitet“, berichtet die Kinder- und Jugendbeauftragte.

Kosten für das Projekt bisher: 5000 Euro

Dabei wurden nicht nur die Schulwege, sondern auch die Wege zu Freizeitaktivitäten wie Training in Sportvereinen oder Christenlehre erfasst. Und das nicht nur für Fußgänger, sondern auch für Radfahrer. Ende August sollen die Daten ausgewertet sein. Dann wird es für Anke Lietzmann spannend: „Wir haben die Informationssammlung abgeschlossen. Die Frage ist, an welchen Stellen jetzt die Zustände verbessert werden.“

Bisher hat das Projekt schlanke 5000 Euro gekostet. Wenn es aber nun darum geht, Gefahrenstellen zu entschärfen, dürfte der Mittelbedarf deutlich höher ausfallen. „Wir hoffen darauf, dass konkrete Maßnahmen folgen werden“, erklärt die Kinder- und Jugendbeauftragte. Mit Straßen- und Tiefbauamtsleiterin Simone Prüfer und Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) habe sie bereits gesprochen.

Schulweg-App soll möglichst an alle Schulen eingesetzt werden

Einen wichtigen Befürworter hat das Projekt: „Kinder im Straßenverkehr vor Gefahren schützen – das stellt sowohl Eltern als auch die Verantwortungsträger in der Stadtverwaltung immer wieder vor Herausforderungen. Gerade auf den Schulwegen, welche die Kinder oftmals alleine bewältigen, müssen wir für Sicherheit sorgen. Ich unterstütze dieses Projekt daher sehr gern und bin auf die Ergebnisse der Testphase gespannt“, sagt Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU).

Perspektivisch soll die Schulweg-App möglichst an allen, auch an den weiterführenden Schulen, zum Einsatz kommen. „Wenn das Pilotprojekt Weixdorf abgeschlossen ist, möchte ich gerne mit einer Oberschule weitermachen“, erklärt die Beauftragte. „Ohne das ehrenamtliche Engagement der Eltern der Grundschule Weixdorf wäre das Pilotprojekt so nicht umsetzbar gewesen. Bei ihnen und der Schulleitung möchte ich mich ganz herzlich für die Unterstützung bedanken.“

Von Thomas Baumann-Hartwig