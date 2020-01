Sicher über die Bergstraße: Idee für neue Fußgängerbrücke zum Südpark

Dresden

Wie die Perlen an einer Kette reihen sich im Dresdner Süden die grünen Flecken aneinander, bilden Hoher Stein und Fichtepark, Räcknitzpark und Bismarcksäule sowie der neue Südpark in der Mitte einen begeh- und erlebbaren naturnahen Korridor. Wer die gut drei Kilometer lange Achse als Spaziergänger durchqueren will, wird kaum auf Straßen treffen, deren Querung eine Her­ausforderung ist. Mit einer Ausnahme: die Bergstraße. Vier Spuren und mehr als 30 000 Au­tos täglich durchschneiden das grüne Band – und zwingen zu langen Umwegen.

Schon als sich die Fachleute im Rathaus an die Pläne für den neuen Südpark machten, hatten sie dieses Ärgernis vor Augen. Um sicher über die Bergstraße zu gelangen, müssen Kinder, ältere Menschen und Behinderte den großen Umweg zu den nächsten Ampelübergängen an der Nöthnitzer Straße in Kauf nehmen. Aber auch für Er­wachsene, so konstatieren es die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung, stellt die Querung von der West-Ost-Verbindung im Südpark hinüber zur Böllstraße, also in Höhe des Bismarckturms, eine Unfallgefahr dar. Deshalb hatten die Planer von Beginn an den Bau einer Fußgängerbrücke an dieser Stelle im Hinterkopf. Außerdem, so erklärt es Anke Hoffmann von der Pressestelle, war dies bei der öffentlichen Planungswerkstatt zum Südpark ein Hauptanliegen der Bürger.

Umsetzung in absehbarer Zeit faktisch ausgeschlossen

Die Planungen für den Südpark sind inzwischen abgeschlossen, erst vor wenigen Wochen hatten die Experten der Stadt die fertigen Unterlagen auf den Tisch gelegt. Darin ist die Brücke zwar als „eine wesentliche Maßnahme“ zur „Förderung des Fuß- und Radverkehrs“ aufgeführt. Aber: „Eine Querung über die Bergstraße in Höhe Böllstraße ist zwar aus dem Wegenetz heraus wünschenswert, jedoch angesichts der örtlichen Situation (Verkehrsstärke, beginnender Übergang zum Teil niveaufreien Knotenpunkt Bergstraße/Kohlenstraße) auch auf längere Sicht eher schwierig“, heißt es weiter. Was übersetzt bedeutet: Ei­ne Umsetzung in absehbarer Zeit ist faktisch ausgeschlossen.

Die Böllstraße Quelle: Anja Schneider

Bau der Querung wird auf einen siebenstelligen Betrag geschätzt

Das für die Planung des Parks zuständige Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft verweist auf viele andere Maßnahmen in dem Areal, die ohnehin eine höhere Priorität haben. Die hohen Kosten – der Bau der Querung wird auf einen siebenstelligen Betrag geschätzt – und die umfangreiche Verkehrsplanung stehen einer schnellen Umsetzung entgegen. Deshalb steht das Vorhaben in der Rubrik „langfristig“. Und nicht zuletzt liegt es auch am Stadtrat, für die Errichtung der Fußgängerbrücke über die Bergstraße die nötigen Gelder zu bewilligen.

Deutlich günstiger und in der Sache mit deutlich weniger Planungsaufwand verbunden wäre selbstredend ein einfacher Übergang mit ei­ner Ampel. Eine Idee, die allerdings rechtlich ausgeschlossen ist. Denn die Bergstraße gilt in diesem Bereich als Autobahnzubringer. Dort dürfen schlichtweg keine Ampeln aufgestellt oder gar Zebrastreifen aufgemalt werden.

Von Sebastian Kositz