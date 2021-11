Shopping mit Notverordnung in Dresden

Dresden

Jürgen Wolf steht im Untergeschoss der Centrum Galerie und spricht mit einer Einzelhändlerin. Der Centermanager hat alle Hände voll zu tun am Tag 1 der Corona-Notfallverordnung des Freistaats Sachsen. „Etwas mehr Vorlauf wäre schön gewesen“, sagt Wolf. Am Freitagabend trat die Staatsregierung vor die Öffentlichkeit und verkündete den „Wellenbrecher“. Dann dauerte es mehr als 24 Stunden, bis die Verordnung schwarz auf weiß vorlag. „Wieder einmal“, sagt Wolf. „Aber wir sind ja coronaerfahren.“

Keine Diskussionen, nur Fragen

Er halte es für angemessen, so der Centermanager, dass jede Branche ihren Beitrag leiste zu einem Rückgang der Infektionszahlen, auch der Einzelhandel. Das würde auch die Mehrzahl der Kunden so sehen. „Bei uns gibt es keine Diskussionen über die Regeln. Nur Fragen zur technischen Umsetzung.“ Und, das gehöre auch zur Wahrheit: Die Frequenz sei deutlich zurückgegangen. „Natürlich hat die Verordnung dazu beigetragen, dass die Menschen erst einmal vorsichtig geworden sind und abwarten.“

Warten müssen die wenigsten Kunden trotz der 2G-Regeln. Vor Primark werden die Impfnachweise der Besucher von einem kräftigen jungen Mann kontrolliert, ob bei Sport Scheck oder Mediamarkt, Schlangen bilden sich nicht in der Einkaufsmeile an diesem Montag nach dem Totensonntag, an dem sonst die Jagd nach den Weihnachtsgeschenken eingeläutet wird. Nächste Woche, kündigt Wolf an, öffnet wieder ein Testzentrum in der Centrum Galerie.

Entspanntes Einkaufen im Elbepark

Entspanntes Einkaufen sei im Elbepark möglich, erklärt Centermanager Gordon Knabe. 90 Prozent der Geschäfte seien von den 2G-Regeln betroffen, Wartezeiten hätte es trotz der Kontrollen kaum gegeben. „Wir verzeichnen einen erheblichen Einbruch zu einem normalen Montag“, konstatiert der Centermanager und hofft darauf, dass sich die Kundenfrequenz stabilisiert. „Meistens brauchen die Leute ein paar Tage, bis sie alles verarbeitet haben und wieder kommen.“

Zwei Eingänge bei Karstadt

An der Galeria Dresden (Karstadt) hat sich vor dem Eingang eine kleine Schlange gebildet. Zwei Mitarbeiter kontrollieren die Nachweise, es geht schnell. Der separate Eingang zur Lebensmittelabteilung ist geöffnet. Wer vom Untergeschoss mit der Rolltreppe ins Warenhaus fahren will, muss aber Impf- oder Genesennachweis dabei haben – ein Mitarbeiter kontrolliert alle, die nach oben wollen.

Glühwein an drei Buden

In der Altmarkt Galerie ist die Kundenfrequenz überschaubar, in vielen kleineren Läden sind die Verkäuferinnen und Verkäufer mit sich allein. Bei Sport Scheck kontrolliert eine Mitarbeiterin nicht nur die Impfnachweise, sondern auch die Personalausweise. Das Geschäft ist trotzdem gut gefüllt, verspricht es doch zusätzliche Rabatte auf gesenkte Ware. Auch bei Saturn verläuft die Kontrolle schnell und professionell, auch hier sind etliche Kunden auf Schnäppchenjagd. Vor der Altmarktgalerie schenken drei Buden Glühwein aus, es ist aber nicht viel los um die Mittagszeit. Separate Tische und Bänke machen das wohl möglich – eigentlich ist Alkoholausschank in der Öffentlichkeit untersagt.

„Die Situation ist hochdramatisch“

Bei Citymanagerin Friederike Wachtel steht das Telefon nicht still. „Es gibt viele Fragen zu den Einkaufssonntagen“, erklärt sie, „mein ganzes Mitgefühl gilt allen Händlern und Gewerbetreibenden, die sich für die Innenstadt ins Zeug gelegt haben und jetzt mit leeren Händen dastehen.“ Kein Striezelmarkt, keine Einkaufssonntage – „Die Situation ist hochdramatisch“, sagt Wachtel.

Warum muss die Gastronomie 20 Uhr schließen?

Sie habe durchaus Verständnis für harte Einschnitte in dieser dramatischen vierten Welle. Aber: „Einige Regeln kann ich nicht nachvollziehen. Ich verstehe nicht, warum Gaststätten schon 20 Uhr schließen müssen.“ Das treibe Gastronomen an den Rand der Existenz, das sorge für eine weitere Abwanderung von Personal. „Fachkräfte suchen sich krisensichere Jobs. Von den Saisonkräften ganz zu schweigen. Uns geht das Personal aus“, so die Citymanagerin, die sich mehr Verständnis für die Belange von Einzelhändlern und Gastronomen bei der Politik wünscht. „Bei uns geht es nicht auf Knopfdruck. Wir haben Vorlaufzeiten.“ Waren müssten bestellt, Mitarbeiter geordert werden. „Wenn dann am Freitag etwas beschlossen wird und wir es am Montag umsetzen müssen, dann kann das nicht funktionieren.“

Hoffentlich, sagt Wachtel, würden nicht noch mehr Kunden zum Online-Versandhandel wechseln, sondern der Innenstadt treu bleiben. „Und ich hoffe, dass der Staat Entschädigungen zahlt. Alles andere wäre eine Katastrophe.“

Von Thomas Baumann-Hartwig