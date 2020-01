Sexueller Missbrauch, Vergewaltigung, Körperverletzung: Prozess gegen 37-Jährigen gestartet

Dresden

Im Sommer vergangenen Jahres häuften sich sexuelle Übergriffe vor allem auf junge Mädchen. Innerhalb weniger Wochen gab es in Dresden gleich vier Attacken: Ein Mann, meist mit dem Fahrrad, näherte sich den Opfern, riss sie zu Boden und hielt sie fest. Alle Opfer beschrieben den Angreifer ähnlich. Zur Aufklärung der Straftaten gründete die Polizei eigens die Ermittlungsgruppe „Velo“.

Seit Donnerstag muss sich Tim M. vor der Großen Jugendkammer des Landgerichts verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 37-Jährigen unter anderem schweren sexuellen Missbrauch von Kindern, Vergewaltigung und Körperverletzung vor.

Tatverdächtiger in der Radeberger Vorstadt festgenommen

Die erste Tat soll er im Juni begangen und eine Zwölfjährige in der Flutrinne bei Mickten zu Boden gerissen haben. Das Mädchen konnte sich wehren, der Täter ließ von ihr ab. Auch eine 23-Jährige, die in Dölzschen attackiert wurde, konnte flüchten.

Am 22. Juli soll Tim M. erneut in Dölzschen zugeschlagen und ein elfjähriges Mädchen vergewaltigt haben. Tags darauf soll er eine 15-Jährige im Prießnitzgrund zu Boden gerissen und missbraucht haben. Als sich eine Passantin näherte, flüchtete er. Die Frau informierte die Polizei, die Tim M. in der Radeberger Vorstadt festnahm. Seitdem sitzt er in U-Haft. Zunächst sind acht Verhandlungstage geplant.

