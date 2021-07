Dresden

Die Jugendschutzkammer des Dresdner Landgerichts hat am Freitag einen 65-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Besitz von kinderpornografischen Schriften zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt. Thomas H. ist Wiederholungstäter. Bereits 2016 wurde er zu zwei Jahren und vier Monaten verurteilt, weil der Hobby-Imker in seinem Schaubienenstand, den Schüler und Kindergartenkinder besuchten, kleine Mädchen begrapscht hatte. Der selbsternannte „Bienenkönig“ wurde mit der Auflage aus der Haft entlassen, jeglichen Kontakt zu Kindern zu meiden.

Nur hielt er sich nicht daran. 2020 lernte er eine Familie mit zwei Mädchen – sieben und neun Jahre – kennen und besuchte sie oft. Dabei griff er den Mädchen, wenn die Eltern gerade mit anderen Dingen beschäftigt waren, in den Slip und berührte sie im Intimbereich.

Die Schwestern schwiegen zunächst, erzählten dann aber doch ihrer Mutter davon. Die ging zur Polizei. Bei der Durchsuchung der Wohnung von Thomas H. fanden die Ermittler dann noch Tausende Dateien mit Kinderpornografie.

Tausende pornografische Fotos „aus Versehen“

Der Angeklagte bestritt die Vorwürfe vehement. Er habe die Mädchen nie berührt, die hätten sich das nur ausgedacht. So mussten die Kinder nach ihrer polizeilichen Aussage auch noch per Videokonferenz vor Gericht aussagen. Thomas H. sieht sich selbst als Opfer – das hat er auch schon beim früheren Prozess getan. Alles ein Komplott. Auch was die kinderpornografischen Fotos betrifft – und da sind üble dabei – wiegelte er ab. Er wisse gar nicht, wie die auf seinen Rechner gekommen seien. Die müsse er sich aus Versehen mit hochgeladen haben, als er sich FKK- und Nudistenseiten angesehen habe. „Das ist ja nicht verboten.“ Aus Versehen 2800 Bilder? Und Analverkehr mit Kindern auf öffentlichen FKK-Seiten? Schwer vorstellbar!

Von ml