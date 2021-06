Sexuelle Übergriffe bei Halloweenparty in Dresden – Urteil gefallen

Dresden

„Ich kann nur sagen, dass ich es nicht gemacht habe. Ich war nur dort, um was zu trinken und mich zu amüsieren“, beteuerte Ahmad A. bis zuletzt im Amtsgericht. Sagten Zeugen oder Opfer etwas anderes aus, wurde er beleidigend. Richter Ralf Schamber musste ihn mehrmals zurechtweisen. Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten sexuelle Nötigung vor. Er soll bei einer Halloweenparty im Club Kraftwerk Mitte mehrere Frauen begrapscht haben.

Schilderung der Zeuginnen glaubhaft

Zuerst griff er einer 40-Jährigen an einer Bar von hinten in den Slip und zwischen die Beine, dann attackierte er zwei junge Frauen auf der Toilette. „Er warf sich gegen die Tür, drückte sie auf, wir wurden gegen die Wand gedrückt und fast eingeklemmt. Er fasste mir in den Schritt und an die Brust“, erzählte eine 28-Jährige. Als die Frauen laut schrien, lief er weg. Bei der Security trafen sich dann alle Opfer.

Die Frauen schilderten die Situation glaubhaft, detailreich und erkannten den Angeklagten auch wieder. „Stimmt alles nicht, die lügen“, so der Iraker. Er tue so etwas nicht. Er mache sich nicht viel aus Frauen, sei Christ, homosexuell und nur ein bisschen bisexuell.

Schamber glaubte den Opfern und verurteilte Ahmad A. zu eineinhalb Jahren, ausgesetzt zur Bewährung. „Sie waren von Anfang an darauf aus, Frauen zu betatschen. Sie haben sich immer auf die Situation eingestellt, der Übergriff in der Bar kam überraschend von hinten, auf der Toilette haben Sie die Situation ausgenutzt, dass keine andere Personen da waren.“

Von ml