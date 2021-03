Dresden

Mit dem Sex verhält es sich ähnlich wie mit dem Schwimmen. So groß die Lust aufs Wasser auch ist, am Anfang steht die Angst. Sind die ersten Bahnen geschafft und die Routine drin, geht es um die Details. Rücken, Kraulen, Delfin. Denn Schwimmen ist nicht gleich Schwimmen. Genauso ist Sex nicht gleich Sex. Das weiß auch Katrin Laux. Damit es die Dresdner im Bett übers Seepferdchen hinaus schaffen, organisiert sie seit 2005 Seminare und Workshops für die Theorie hinter der Liebespraxis.

Hinter der nüchternen Fassade eines 80er-Jahre-Baus liegt ihr Anukan Zentrum für Berührungskunst. Sieben Räume auf 300 Quadratmetern, umsäumt von einem Balkon, von dem aus man übers Hechtviertel blicken kann. Die Zimmer sind rosa, gelb und grün gestrichen, mit Kerzen, Federn und bunten Kissen geschmückt. In einem Schaukasten liegen eine Kuscheltier-Vagina, Plüschmanschetten und Massageöle, in der hauseigenen Bibliothek stehen Bücher wie „Nackt“, „Orgasm“ und „Die Geschichte des erotischen Films“.

Über die reine Lustbefriedigung hinaus

Für Laux geht es bei Anukan um Berührung, die übers Wellnessgefühl und die reine Lustbefriedigung hinausgeht. Wer in den Veranstaltungsplan schaut, findet Kurse mit den Namen „kleine Bondageschule“, „Sinnlich Berühren“ oder „Liebesschule für Paare“. Die Teilnehmer lernen, wie man den Partner fesseln oder tantramäßig massieren kann. Singles dürfen sich währenddessen in der Selbstmassage üben.

„Alles, was online geht, machen wir online“, sagt Laux. Seit Beginn des zweiten Lockdowns sind die Räume bei Anukan menschenleer. Wann es analog weitergehen kann, ist noch unklar. Die Leiterin hofft auf den April, „es sei denn, es kommen wieder strengere Maßnahmen.“ Die monatelange Schließung hat ein finanzielles Loch hinterlassen. Während Kurse ausfallen, laufen Miet- und Lohnzahlungen weiter. Um ihr Zentrum zu retten, hat Katrin Laux Anfang Februar einen Spendenaufruf über eine Crowdfunding-Plattform gestartet. 6000 Euro waren das Ziel, 11 .500 Euro liegen derzeit im Spendentopf. Die Kampagne läuft bis Ende des Monats.

Finanzielle Not schafft neues Projekt

Mit dem Geld wollen Laux und ihre Kollegen nicht nur die laufenden Kosten decken, sondern auch ein Hilfsprojekt auf die Beine stellen. Unter dem Titel „Seelenohren“ soll es ab April eine digitale und telefonische Anlaufstelle für Menschen in schwierigen Lebenssituationen geben. So will das Zentrum in der Pandemie helfen, zwar ohne Berührung, aber mit Gesprächen. „Wir sind offen für alle Themen“, sagt die Leiterin. „Es geht nicht nur um Beziehung und Liebe. Wir hören auch denen zu, die einfach nicht mehr können, weil zum Beispiel die Kinder den ganzen Tag herumschreien.“

20 Seminarleiter arbeiten bei Anukan, sie sind Masseure, Sexualberater oder Meditationslehrer. Währenddessen wirkt Laux im Hintergrund, organisiert Seminare, kümmert sich um die Finanzen. Einen Kurs hat sich die ausgebildete Masseurin jedoch nicht nehmen lassen. Unter dem Titel „Die Königin tritt auf ihren Thron zurück“ zerschlagen Frauen – wenn es die Pandemie zulässt – Bretter mit der Hand und zeigen sich gegenseitig den Intimbereich. In einer anderen Gruppe, dem „Venusfeuer“, treffen sich Frauen seit zehn Jahren, um über weibliche Sexualität zu sprechen.

Dass es Menschen gibt, die für solche Aktivitäten nichts übrig haben, ist Laux durchaus bewusst, aber „um ehrlich zu sein, auch wurst“. Sie will mit ihrem Projekt anderen Menschen „neue Räume“ eröffnen, sagt sie. Über Berührung und Sexualität. Dass es diese Räume gibt, habe ihr ein „fantastischer Liebhaber“ vor vielen Jahren gezeigt. Der „grandiose Sex“ habe Angst, schlechte Laune und Selbstzweifel vertrieben und sie stattdessen in einen ständigen Zustand der Leichtigkeit versetzt.

Sex statt Psychedelika

Wo andere mit Psychedelika oder Nahtoderfahrungen ihr Bewusstsein erweitern, wählt Laux den Weg der Sexualität. Und für die brauche es nicht einmal einen Partner. „Ich denke, Liebe und Sex gehen auch ohne einander“, sagt die 61-Jährige und erzählt von einer ehemaligen Kundin, die nach der Erfahrung einer Tantra-Massage ihren Beruf hingeschmissen und sich von ihrem Mann getrennt habe.

Doch vor der Ekstase kommt die Erkenntnis. „Uns fehlt oft die sexuelle Bildung, das Wissen über den eigenen Körper“, kritisiert die Liebesexpertin. „Hier lernen die Leute alles über die Anatomie und Funktionsweise der Geschlechtsorgane.“ Sogar ein Gynäkologe habe mal über die Dinge gestaunt, die er im Anukan erfahren habe. Neben dem Nichtwissen sieht Laux noch andere Hindernisse für ein erfülltes Liebesleben: Schuld und Scham. „Die tragen wir seit Generationen mit uns herum, wozu die Religionen ihren Teil beigetragen haben.“ Seitdem werde Sexualität „verteufelt oder unterdrückt“, anstatt sie auszuleben stillten viele Menschen ihren „sexuelle Hunger“ mit Konsum oder Pornografie.

Sexuelle Vorlieben im Verborgenen

Die Menschen, die ins Anukan kommen, sind Singles und in Beziehungen, jung und alt, Erfahrene und Anfänger. Sogar ein 90-Jähriger sei mal dabei gewesen, erzählt Laux. Dass sexuelle Vorlieben lange Zeit im Verborgenen bleiben, erfährt sie immer wieder. „Wir hatten mal ein Paar hier, bei dem sich nach 20 Jahren herausstellte, dass die Frau Lust auf SM-Spiele hat. Weil es ihr peinlich war, hatte sie das aber nie gesagt.“ In ihrem Zentrum für Berührungskunst will Katrin Laux den Menschen den Raum geben, solche Dinge auszusprechen.

Von Laura Catoni