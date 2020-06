Sex gegen Geschenke: 32-Jähriger soll jahrelang Jungen missbraucht haben

Dresden

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Besitz von kinderpornografischen Schriften muss sich Maurice H. seit Donnerstag vor der großen Jugendkammer des Landgerichts verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 32-Jährigen vor, sich über mehrere Jahre in rund 140 Fällen an einem 2001 geborenen Jungen vergangen zu haben. Die Taten begannen, als das Kind zehn Jahre alt war.

Der Angeklagte wohnte im selben Haus wie das Opfer, freundete sich mit ihm an und überredete das Kind dann zu sexuellen Handlungen. In der Wohnung des Angeklagten, dessen Geschäft und an der Kiesgrube in Leuben soll es zu Oralverkehr gekommen sein. Als der Junge eine Zahnspange bekam, habe Maurice H. Analverkehr gefordert. Als Gegenleistung versprach er dem Jungen Geschenke, zum Beispiel technische Geräte oder Speicherkarten. Der Junge machte zuerst mit, vertraute sich dann aber seiner Mutter an.

Anzeige

Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden auf dem Rechner des Angeklagten zudem rund 1700 kinderpornografische Bilder und Videos gefunden. Zunächst sind für den Prozess vier Verhandlungstage angesetzt.

Weitere DNN+ Artikel

Von Monika Löffler