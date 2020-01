Serientäter vor dem Amtsgericht Dresden – Viele Zeugen geladen

Dresden

Armine J. ist jung und schmal – Typ „Milchreisbubi“. Aber der 20-Jährige hat es wohl faustdick hinter den Ohren. Der junge Tunesier ist einer von der ganz schnellen Truppe – im April 2019 reiste er in Deutschland ein und kam nach Dresden – Ende August saß er in U-Haft im Knast. In den fünf Monaten dazwischen hat er es auf vier Anklagen mit insgesamt 30 Tatvorwürfen gebracht.

Attacken mit Worten, Fäusten und Pfefferspray

Einmal quer durchs Strafgesetzbuch: schwerer Raub, gefährliche und vorsätzliche Körperverletzung, Diebstahl, Bedrohung, Beleidigung, Wohnungseinbruchsdiebstahl, Hausfriedensbruch, Schwarzfahren. Die Staatsanwältin hatte im Amtsgericht ganz schön was vorzulesen.

Laut Anklage klaute Armine J. in Geschäften, hatte aber auch in der nächtlichen Neustadt seine Finger in fremden Taschen. Zeugen auf den gut besuchten Straßen störten ihn da offenbar wenig. An der Blochmannstraße soll er mit zwei Kumpanen einen Mann attackiert und zu Boden gestoßen haben. Während der Angeklagte ihm ein Messer an den Hals hielt, raubten ihn die anderen beiden aus.

Der Angeklagte sprühte einem Mann Pfefferspray ins Gesicht, als der sich weigerte, ihm Zigaretten zu holen, verprügelte in der Asylunterkunft einen Mitbewohner und beschimpfte den als schwul, deshalb werde er ihn töten.

Viele Zeugen geladen

Armine J., so die Staatsanwaltschaft, habe versucht, auf eine junge Frau einzustechen, die sich von ihm nicht anbaggern ließ und habe eine junge Araberin mit Faustschlägen ins Krankenhaus geprügelt. Auch die hatte sich seinen Avancen widersetzt. Er beschimpfte sie als Schlampe, drohte sie umzubringen und erklärte ihr, „das die Polizei hier gar nichts mache und ihm nichts tue, sondern nur seinen Ausweis sehen will“. Na ja, Geduld hat man mit ihm gehabt.

Der 20-Jährige wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern, so müssen viele Zeugen vernommen werden. Er erzählte aber ein bisschen aus seinem Leben, dass er Tabletten, Crystal und Marihuana konsumiere, mit 17 die Schule geschmissen und seine Eltern und Geschwister in Tunesien verlassen habe. Er sei erst nach Italien, dann nach Frankreich gegangen. Freunde hätten ihm da gesagt, dass es in Deutschland besser ist. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von ml