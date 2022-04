Serientäter in Dresden vor Gericht – das kassiert Autos ein

Dresden

Ramon S. ist ein Sammler der besonderen Art. Der 26-Jährige ist erheblich vorbestraft, sammelt aber weiter Anklagen. Elf Stück wurden jetzt im Amtsgericht verlesen – zwei wurden eingestellt, beim Rest ging es noch um 17 Tatvorwürfe. „Ich hatte ein paar Bierchen getrunken“, begründete er vieles.

Er soll mit einem Kumpel zwei Passanten an der Mälzerei verprügelt und das Fahrrad des einen demoliert haben. Die Männer wurden angegriffen, weil sie sich die Beleidigungen der beiden verbeten hatten. Laut Staatsanwaltschaft attackierte er mit einem Kumpan einen Kunden in einen Supermarkt, drückte dem Kumpel zwei Bierflaschen in die Hand und sagte: „Zieh ihm eine drüber“. Was der auch tat. Das Opfer wehrte sich, wurde aber übel im Gesicht verletzt.

Eine Vielzahl weiterer Vergehen

Ramon S. mag Autos, hat aber keinen Führerschein, was ihn nicht stört, dafür fährt er gern auch betrunken. So demolierte er besoffen mit einem Firmenauto und ohne Wissen des Chefs am Elbepark einen Kia, fuhr weg und knallte an der Augustusbrücke gegen einen Lichtmast. Die nächsten Tage verbrachte er ziemlich schwer verletzt in der Klinik. Trotzdem legte er sich anschließend zwei eigene Autos zu, fuhr ohne Führerschein, Haftpflicht und mit geklauten Kennzeichen rum und wurde mehrmals erwischt.

Im Dezember 2020 gab er den Helden. Er war Beifahrer in einem Opel, den sein Kumpel fuhr – auch der ohne Führerschein. Beim Überfahren einer Sperrfläche sah die Polizei zu und stoppte das Auto. Der Angeklagte stieg aus, stellte sich heroisch vor den Streifenwagen, so dass der nicht weg und sein Kumpan im Opel abhauen konnte.

Autos weg – das ärgert

Der 26-Jährige hält sich für schlau, aber vieles war einfach dumm. Wenn ich schon geklaute Kennzeichen am Auto habe und die Polizei davor steht, setze ich mich nicht rein und sage: „Das ist meins.“ Und wenn einen die Polizei nach einer Prügelei festnimmt, sollte man nicht den Kraftprotz geben und provozieren. „Typisches, etwas proletenhaftes Gebaren, um zu zeigen, wie cool man ist“, so ein Polizist.

Ramon S. räumte „in seiner ihm eigenen Art“, so sein Anwalt, alles ein. Machte ein Jahr und zehn Monate auf Bewährung. Die Autos wurden eingezogen, was ihn sehr ärgerte.

