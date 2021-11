Serienstraftäter in Dresden vor Gericht: Schuld sind immer die anderen

Dresden

„Da ist ja einiges zusammengekommen“, begrüßte Richter Arndt Fiedler den Angeklagten im Amtsgericht. Stimmt! Der Staatsanwalt hatte viel zu verlesen: sechs Anklagen mit rund 40 Tatvorwürfen. Marcel S. hat zwischen April und September wenig ausgelassen: mehrmals, trotz Kontaktverbotes, die Lebensgefährtin verprügelt, in Dutzenden Geschäften gestohlen, obwohl er in vielen Hausverbot hatte. So wurde er am 28. Juli innerhalb kurzer Zeit in sechs Geschäften beim Klauen erwischt. Rückte die Polizei an, wurde er beleidigend und drohte.

Drogen- und Alkoholprobleme

Der 38-Jährige hatte nicht nur seine Finger nicht im Griff, er hatte auch ständiges Zucken im rechten Arm. Überall zeigte er den Hitlergruß, brüllte „Sieg Heil“, oder „Heil Hitler“ – auf der Straße, im Sozialamt, in verschiedenen Geschäften oder gegenüber Polizeibeamten.

Marcel S. begründete alles mit seinem Drogen- und vor allem Alkoholkonsum. „Ich hatte Probleme und habe getrunken, mit Crystal konnte ich nächtelang durchtrinken. Dann mache ich immer Blödsinn, brülle ,Heil Hitler’ oder so, dabei habe ich keinen Bezug zu den Rechten.“ Kann man gar nicht so richtig glauben. Der Angeklagte klagte bei einer Festnahme über Durst. Ein farbiger Polizist bot ihm ein Glas Wasser an. Er nehme nichts von Kanaken, erklärte der Angeklagte dem Beamten.

Schuld sind andere

Bei den Attacken auf seine Lebensgefährtin hielt er sich zurück. Aber Schuld, das machte er deutlich klar, sei sie gewesen. Sie hätte ihn rausgeschmissen, deshalb sei er obdachlos geworden und habe klauen müssen. Die Beziehung und das Leben auf der Straße waren sicher nicht einfach, aber kein Grund, ihr den Kiefer zu brechen.

Der 38-Jährige räumte viele Taten ein, entschuldigte sich auch, nur sind bei ihm an seinem verkorksten Leben irgendwie immer die anderen Schuld – die Lebensgefährtin, ein Kollege und, und, und. Dabei ist es selbst gemachtes Elend: Alkohol und Drogen, keinen Abschluss, keine Ausbildung, Drogen, Straftaten, Knast, mehrere Therapien, immer rückfällig geworden, neue Straftaten, Gefängnis.

Dort wird er nun längere Zeit verbringen: Am Donnerstag wurde er zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Dazu kommen weitere 19 Monate. Er stand während der Taten unter zweifacher Bewährung. die wird nun widerrufen.

