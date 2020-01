Seniorinnen um Erspartes geprellt – Vier Betrüger in Dresden vor Gericht

Am 29. Februar öffnet der Semperbau am Dresdner Zwinger nach mehrjähriger Sanierung wieder seine Türen. Über das veränderte Konzept, Ausstellungspläne sowie die Anstrengungen, die Werke so wirkungsvoll als möglich zu präsentieren, haben die DNN mit Stephan Koja, Direktor der Gemäldegalerie Alte Meister, gesprochen.