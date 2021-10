Dresden

Wie geht es Menschen, die den Großteil ihrer Zeit hinter sich haben? Was würden sie rückblickend anders machen? Und vor allem: Was haben sie noch vor? Zum internationalen Tag der älteren Menschen am 1. Oktober haben unsere Autorinnen Laura Catoni und Hanna Kazmirowski im Betreuten Wohnen an der Kipsdorfer Straße nachgefragt. Den Anfang machte Hubertus Willfurth.

Wer in das Gesicht des 79-Jährigen schaut, kommt nicht herum um die Narbe auf seiner Stirn. Eine Verletzung, die er sich laut seiner Mutter als Zweijähriger im Krieg zugezogen hat. „Im Lazarett hat man uns abgewiesen“, erzählt er heute, „weil nicht verteidigungswürdig“. Soldaten der Roten Armee hätten ihm danach das Leben gerettet.

Hubertus Willfurth (79): Leben mit Krankheit

Obwohl er als Jahrgang 1942 mitten im Zweiten Weltkrieg geboren wurde, erinnert sich Hubertus Willfurth gerne an seine Kindheit zurück. „Wir mussten nicht hungern und hatten alle Freiheiten“, sagt der Mann im blauen Karohemd. „Also haben wir das Beste draus gemacht.“

Eine Devise, nach der er bis heute lebt, trotz Krankheit. Mit 27 Jahren erlitt Hubertus Willfurth seinen ersten Schlaganfall. Die Ärzte hätten ihm gesagt, er würde nie wieder genesen. Ein halbes Jahr später stand der gelernte Rinderzüchter wieder im Stall und molk Kühe. In den Achtzigern folgte der zweite Schlaganfall, in den Neunzigern die Diabetes. „Vier mal am Tag muss ich mich spritzen“, sagt der Rentner, „aber ich nehme das alles nicht mehr so ernst.“

Seit 57 Jahren ist Hubertus Willfurth mit seiner Frau verheiratet. Ihr Ziel: die Diamantene Hochzeit. Quelle: Anja Schneider

Willfurths Frau erkrankte vor sieben Jahren an Demenz. Er versuche, sie zu beschäftigen und zu unterstützen, gehe mit ihr regelmäßig zu den Ärzten zur Kontrolle. So wollen sie das Ende so lange wie möglich hinausschieben, sagt er. Das Ziel: Die Diamantene Hochzeit in drei Jahren. „Die möchten wir noch erleben.“ Damit er dann noch in Form ist, geht der 79-Jährige zweimal die Woche ins Fitnessstudio die Straße gegenüber. „Es ist zwar anstrengend“, gibt er zu, „aber ich muss meine Motorik erhalten.“

Der Dresdner will alles, bloß nicht einrosten. Dafür hat er zu gerne etwas zu tun. „Das Größte in meinem Leben war die Arbeit“, sagt er. „Wenn ich könnte, würde ich heute noch arbeiten.“ Bevor er in Rente gegangen ist, hätten ihm viele gesagt, er würde danach in ein tiefes Loch fallen. Passiert ist das nie. Auch, weil er bis 2020 seinen kleinen Garten hatte, den er penibel pflegte. Weil die Kräfte langsam nachlassen, hat er das Fleckchen Grün nun an junge Leute übergeben. Traurig ist er nicht, man müsse im Leben mit den Dingen abschließen können und auf das schauen, was noch komme. Im April, erzählt Hubertus Willfurth, werde sein dritter Urenkel geboren.

Christa Stiefler (87): „Ich will am Leben teilhaben“

Wer Christa Stiefler in ihrer Wohnung besucht, der nimmt als erstes den flimmernden Fernseher wahr. Je nach Tageszeit laufen Nachrichten oder eine Talk-Sendung; sie interessiert sich immer noch für politische und gesellschaftliche Ereignisse, sagt die 87-Jährige. Nicht verwunderlich, denn sie setzte sich 17 Jahre lang als Bürgermeisterin für ihren Heimatort Hermsdorf ein. Dort war sie seit 1963 auch als Feuerwehrfrau im Einsatz. Heute verbringt sie den Tag mit anderen Dingen: dem dicken Rätselbuch auf dem Couchtisch oder ihren Blumen auf dem Balkon. „Ich sage immer, ich gehe raus in meinen Garten“, erzählt Stiefler und lacht. Außerdem wolle sie „am Leben teilhaben“ – deshalb nutze sie gern die Veranstaltungsangebote im Haus.

Im fortschreitenden Alter habe Christa Stiefler akzeptiert, dass nicht mehr alles so gut geht wie vor 20 Jahren. „Man muss lernen, mit dem Alter zu leben und das Beste draus machen.“ Deshalb versucht die Seniorin jeden Tag selbst zu kochen, obwohl sie jederzeit mit den anderen im Speisesaal essen könnte. „Das Schöne am Altsein ist, dass ich keine Pflichten mehr habe. Ich kann tun und lassen, was ich will“, sagt sie. „Solange es meine Gesundheit zulässt.“ Denn zur Wahrheit gehöre auch, dass „alles immer mieser und beschwerlicher wird“. Optimistisch bleibt Stiefler trotzdem, weil sie wertschätzt, was sie trotz körperlicher Beschwerden noch machen kann. „Wenn man älter wird, sieht man alles mit anderen Augen. Auch, dass das Leben endlich ist.“

Trotz aller Belastungen versucht Christa Stiefler, das Beste aus dem Alter zu machen. Quelle: Anja Schneider

Obwohl sie mit Jahrgang 1934 turbulente Zeiten miterlebte, würde sie nicht mit den Jüngeren tauschen wollen. Jede Generation habe ihre Probleme. „Wer weiß, was den jungen Menschen heute noch blüht. Der Klimawandel zumindest wird weder einfach und noch billig“, sagt sie. „Wir hatten dafür andere Sorgen: Krieg, Nahrungsmittel, keine Bananen“. Bei Letzteren grinst sie breit, meint es aber ernst.

Christa Stiefler schaut zufrieden auf ihr Leben. Sie wüsste nicht, was sie groß anders hätte machen sollen. „Meine zwei Töchter habe ich alleine zu zwei ehrlichen, guten Menschen erzogen.“ Einzig und allein der Umzug ins Betreute Wohnen war vielleicht ein bisschen spät: „Rückblickend wäre ich gern fünf Jahre eher hier hergekommen, dann wäre ich jetzt schon besser in der Hausgemeinschaft integriert.“ Auch deshalb sei ihr Ziel, noch so lange wie möglich in ihrer Wohnung zu bleiben. „Der Umzug soll sich ja gelohnt haben.“ Große Pläne habe sie nicht mehr, aber noch einen Wunsch: die Frauenkirche sehen. „Ich war noch nie dort und das ärgert mich maßlos. Da will ich unbedingt noch hin!“

Wolfgang Wrazidlo (88): Engagement als Lebenselixier

Alte Menschen sind in ihren Routinen festgefahren, heißt es oft. Großen Veränderungsgeist schreibt man ihnen nicht zu. Eine These, die Wolfgang Wrazidlo widerlegt. Anstatt im Betreuten Wohnen an der Kipsdorfer Straße die Ruhe seines Lebensabends zu genießen, kämpft der 88-Jährige als Vorsitzender im Hausbeirat für die Anliegen der Bewohner. Bereits an dem Tag, als er eingezogen ist, habe er beschlossen, dass er sich engagieren will. Seitdem sitzt er mit am Tisch, wenn sich das Gremium alle zwei Wochen trifft. „Bei unserer letzten Ausfahrt gab es ein paar Probleme“, erzählt Wolfgang Wrazidlo. „Die haben wir jetzt besprochen und der Leitung gesagt, was in Zukunft geändert werden muss.“

Das Gespräch suchen, Kritik üben, verschiedene Interessen zusammenbringen: Was für Wolfgang Wrazidlo heute der Hausbeirat ist, war früher die Politik. Bevor er 2015 nach Dresden zog, um in der Nähe seiner Tochter zu wohnen, hatte er 60 Jahre lang in Berlin gelebt. Dort war er im Zentralrat der FDJ, vertrat die SED in Großbetrieben und gehörte zur Arbeiter- und Bauerninspektion. „Das hat mich alles geprägt“, sagt er. Genauso wie die Gewalt und Rohheit, die er davor bei der Hitlerjugend erlebt hatte, die Kriegsjahre in Schlesien und die anschließende Vertreibung. Ob er lieber in einfacheren Zeiten geboren worden wäre? „Nein“, sagt Wolfgang Wrazidlo. Eine Geburt könne man sich nicht aussuchen. Und die Erlebnisse hätten ihn zu dem gemacht, der er heute ist.

Wolfgang Wrazidlos Herz schlägt für die Politik. Heute vertritt er die Interessen der Hausbewohner. Quelle: Anja Schneider

Ob er rückblickend etwas anders gemacht hätte? „Ja, ich wäre gerne noch einige Jahre länger arbeiten gegangen und in der Welt umhergereist.“ Der Rentner genießt es, endlich mehr Zeit für seine Enkel und Urenkel zu haben. Aber manchmal fehlt ihm das Leben von damals in Berlin, der Austausch mit den „Genossen“ über Politik, Geschichte und das Weltgeschehen.

Doch Wolfgang Wrazidlo merkt auch, wie seine Kräfte schwinden. Deshalb hat er beschlossen, das Amt des Hausbeiratsvorsitzenden im nächsten Jahr abzugeben. Einen Nachfolger gibt es noch nicht. Dass er wieder antritt, steht für ihn nicht zur Debatte. Der Mann im Trainingsanzug sieht es pragmatisch: „Entweder es gibt dann noch einen Hausbeirat oder es gibt keinen.“

Zur Not bleiben ihm dann noch die Küchenkommission und die Redaktion der Hauszeitung vom Betreuten Wohnen, in denen er sich ebenfalls engagiert. „Wenn ich solche Tätigkeiten nicht mehr ausüben kann“, sagt Wolfgang Wrazidlo, „würde ich wahrscheinlich unter der Erde liegen.“

Karin Sämisch (80): Noch einmal nach Leipzig

Mitten im Krieg, im Jahr 1941, kam Karin Sämisch auf die Welt. Das schwere Los habe ihr auch genutzt. „Man ist damals bescheidener gewesen. Ich habe als Kind nichts vermisst“, sagt die 80-Jährige. Sie erinnert sich an die Freizeit- und Ferienangebote in der DDR, dank derer alle Kinder immer gut untergebracht gewesen seien.

Eine eigene Familie gründete die ehemalige Leipziger Sparkassen-Angestellte nie, doch dafür kümmerte sie sich mehrere Jahre um zwei Pflegekinder aus dem Kinderheim. Zu den Mädchen, damals drei und sieben Jahre alt, habe sie jetzt aber keinen Kontakt mehr. „Ich bin eine Einzelkämpferin“, sagt Sämisch. Das meint sie nicht negativ, einsam fühle sie sich nie. „Ich kann sehr gut alleine sein und mich beschäftigen, mit Lesen, Rätseln, Musik hören. Am Balkon kann ich mich auch immer mit meinen Nachbarn unterhalten.“ Und es gebe auch ein sehr gutes Programm im Haus: „Im Winter zur Corona-Zeit wurde uns draußen im Hof jeden Abend Musik gespielt“, erzählt sie.

Karin Sämisch hat weder einen Partner noch Kinder. Einsam fühle sie sich dadurch nicht. Quelle: Anja Schneider

Musik hat einen hohen Stellenwert in Karin Sämischs Leben. Ob Volkslied oder Oper – „Hauptsache, etwas Melodisches. Ich gehe zu allen musikalischen Veranstaltungen im Haus.“

Sämisch ist zwar immer auf Hilfe und ihren Rollator angewiesen, doch sie versucht die Dinge mit Gelassenheit zu sehen. Sie zeigt auf einen Stapel CDs und fügt hinzu: „Musik hilft immer.“ Die eingeschränkte Bewegungsfreiheit sei belastend, aber im Gegensatz dazu genieße sie an ihrem Alter, sich nicht mehr hetzen zu müssen. „Es heißt ja manchmal, Rentner hätten keine Zeit, aber der Tag vergeht nur schneller, weil alles länger dauert. Ich kann ganz in Ruhe frühstücken und wenn ich fertig bin, ist schon fast wieder Mittag“, sagt sie und lacht.

Bei aller Ruhe und Genügsamkeit – einen Wunsch hat Sämisch noch: nach Leipzig zu fahren, um ein letztes Mal die Orte zu sehen, an denen sie früher gelebt hat. Ihre alte Straße beispielsweise, aber auch den kleinen Laden, in dem sie sich ihr erstes Buch „Heidi“ gekauft hat. „Ich muss dahin“, sagt sie, „wie ist mir egal.“

Von Laura Catoni und Hanna Kazmirowski