Dresden

Der Semper Opernball Verein hat Wladimir Putin den 2009 verliehenen St. Georgs Orden, damals noch sächsischer Dankesorden genannt, aberkannt. Dies habe der sechsköpfige Vereinsvorstand am Freitag einstimmig entschieden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Forderung nach Aberkennung

Unter dem Eindruck des laufenden Angriffskrieges Russlands in der Ukraine hätte den Verein in den vergangenen Tagen die Forderung erreicht, dem russischen Machthaber den Orden abzuerkennen. Zudem habe sich der Verein auch selbst intensiv mit der Frage beschäftigt, ob Putin den vom damaligen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich übergebenen Orden behalten soll.

Preis habe keine Rechtfertigung mehr

Das Fazit: Die Preisverleihung habe mit Blick auf die Gegenwart keine Rechtfertigung mehr. Kriege gehören weder in diese Zeit und noch in diese Welt und erst recht gar nicht nach Europa“, erklärt der Verein weiter. „Sie können und dürfen kein Mittel sein, um Konflikte zu lösen.“ Der Einmarsch Russlands in die Ukraine führe nicht nur zu „unermesslichem Leid für viele Menschen in unserer Nachbarschaft, sondern unweigerlich auch zu einem unwiederbringlichen Verlust an Kultur und kulturellen Werten.“

Von lc