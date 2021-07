Deutschenbora/Radebeul

Die Breaker von The Saxonz sorgen seit Jahren in Deutschland, Europa, Asien und Amerika für Aufmerksamkeit. Die Tänzer verstehen sich als Botschafter für ein weltoffenes Sachsen. Einem ZDF-Team der Doku-Reihe „37 Grad“ haben Rossi, Lehmi, Kelox, Joanna, Dennis und Anton über Monate hinweg ganz persönliche Einblicke in ihr Leben für den Tanz gegeben. Die drei Dokus sind bis ab sofort online zu sehen. Zum Auftakt gab es am Sonntag zudem einen Auftritt im ZDF-Fernsehgarten.

Schicksalsschläge, Verletzungen, Erfolge

In den drei Reportagen geben Joanna und ihre fünf Mitstreiter ungewohnt offen Einblick in ihr Leben und das weit über den Tanz hinaus. Sie berichten ergreifend ehrlich von Schicksalsschlägen, Verletzungen, Erfolgen und der stets überwiegenden Leidenschaft für das Breaken.

Die Filmemacher lassen ihre Protagonisten im Stil der Dokumentationsreihe „37 Grad“ in reiner O-Ton-Reportage selbst berichten, verzichten auf Kommentare und Nachfragen. So wirken die sechs authentisch – vom eher blauäugigen Traumtänzer über den blitzgescheiten Nachdenker bis zum verantwortungsbewussten Familienvater und der Tänzerin, die das Tanzen immer nur als Hobby versteht und ihrem Studienabschluss erste Priorität einräumt.

Die dreiteilige ZDF-Dokumentation zeigt zugleich, wie ne­ben unermüdlichem Training, Organisationstalent und steter Kontaktpflege über Landesgrenzen hinaus auch glückliche Fügungen den Traum vom Tanzen ermöglichen – wie Rossi etwa seine Joanna kennen- und liebengelernt hat und nach dem frühen Krebstod seiner Frau Beatrice vom alleinerziehenden Papa mit zehn Monate alter Tochter wieder zu einem echten Familienmenschen geworden ist. Wenig verwunderlich, dass seine Tochter Feenja inzwischen auch erste Tanzversuche im neuen Studio der Saxonz in Radebeul unternimmt, ganz ungezwungen aus freien Stücken.

Zwischen finanziellen Sorgen und Stolz

Schonungslos offen kommen auch die Eltern einiger Tänzer zu Wort, die den Erfolg ihrer Sprösslinge mit gemischten Gefühlen sehen, sich vor allem um deren Gesundheit und die finanzielle Absicherung im Alter sorgen, gleichwohl aber meist den Stolz auf das Können ihren Kinder nicht verbergen können. Die würden sich mit ihrer Tanzleidenschaft sowieso keine Steine in den Weg legen lassen.

Joanna Mitcheva und ihr Partner Felix Roßberg von "The Saxonz. Quelle: The Saxonz/Felix Roßberg

Schon eher erstaunlich ist dage­gen, dass sich die Zwanzig- bis Dreißigjährigen noch immer auf die ostdeutsche Vergangenheit ihrer Eltern berufen. Auf deren Sozialisation sei wohl der Zusammenhalt bei The Saxonz zurückzuführen, glaubt Dennis und verweist auf die starke Gemeinschaft der jungen Leute. „Die Gruppe hat einen höheren Stellenwert in manchen Bereichen.“ Er ist überzeugt, dies komme aus der DDR-Zeit. „Die Menschen, die uns aufgezogen haben (...), die haben das mitgenommen und das ist im positiven Sinne bei uns hängen geblieben.“ Das mache die Stärke der Saxonz aus.

Die seit Jahrzehnten CDU-geführte Sächsische Staatskanzlei stört sich daran offenbar wenig und setzt im Rahmen ihrer Imagekampagne „So geht Sächsisch“ die weltoffenen Tänzer gerne als Botschafter für ein modernes Sachsen ein. So hatten die Tänzer auch zum 30. Jubiläum des Freistaats mitten in der Coronapandemie im Auer Stadion ihren Auftritt sicher - ganz gediegen zu klassischer Musik. Denn wenn es ums Tanzen geht, gibt es kaum ein Projekt, bei dem The Saxonz keine Choreographie zu bieten hätten.

Alle drei Folgen „Dance till you break – The Saxonz“ stehen ab sofort in der ZDF-Mediathek im Internet: www.zdf.de/dokumentation/37-grad

Von Lars Müller