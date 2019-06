Dresden

Ein Selfie mit Polizei-Maskottchen Poldi und dem Innenminister? Roland Wöller ( CDU) gab das Fotomodel, während Wissenschafts- und Kunstministerin Eva-Maria Stange ( SPD) angeregt mit den Besuchern über kulturpolitische Themen diskutierte. Und Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) setzte sich in eine Seniorenrunde und machte selbst Selfies.

„Tag des offenen Regierungsviertels“ hieß es am Sonntag in der Inneren Neustadt, und Tausende Dresdner schauten vorbei bei der Landesregierung. Wann kann man sich schon mal in der Staatskanzlei umschauen oder über eine „Grüne Meile“ hinter den Regierungsgebäuden flanieren? Einmal im Jahr, wenn sich die Landesregierung präsentiert und auch Einblicke in die Büros der Minister gewährt.

Die Dachmarke „So geht sächsisch“ und der Landessportbund Sachsen haben am Sonntag den dritten Vereinssportwettbewerb gestartet, bei dem 100 Vereine mit jeweils 2000 Euro ausgezeichnet werden.

Von Thomas Baumann-Hartwig