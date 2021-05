„Seide, Samt und Zwirn“ wirft einen umfassenden Blick auf die Oberlausitzer Kleidung zwischen 1800 und 1870

Dresden

„Seide, Samt und Zwirn“ lautet nun der Titel einer methodisch wegweisenden Publikation, in der die Oberlausitzer Kleidung zwischen 1800 und 1870 im Fokus steht – und die bestand zu nicht unerheblichen Teilen aus dem, was wir heute als Tracht apostrophieren würden. Olle Kamellen mag mancher Modemuffel denken. Aber wie sagte doch schon Modeschöpfer Karl Lagerfeld: „Der Mode entkommt man nicht. Auch wenn Mode aus der Mode kommt, ist das schon wieder Mode.“

Berliner Händler waren in Bautzen eine feste Größe

Das Buch ist zum einen die schöne Folge einer gleichnamigen Ausstellung, die im Jahr 2 vor Corona bzw. 2017 nach Christus im Museum Bautzen zu sehen war, vor allem aber basiert es auf den jahrzehntelangen Recherchen und akribischen Untersuchungen der Textilrestauratorin Ulrike Telek.

Untersucht wurde historische Bekleidung in der Oberlausitz anhand der umfangreichen Bestände des Museums Bautzen und elf weiterer Häuser in der Region. Eine wichtige Quelle waren auch Fotografien. 1997, ein Jahr nach der im Sog der Weltausstellungen durchgeführten Verkaufs- und Vergnügungsschau des sächsischen Handwerks und Kunstgewerbes, bei der auch sächsische Trachten und Bauernhäuser bezeigt wurden, erschien ein Mappenwerk, herausgegeben vom „Ausschuß für das Sächsische Volkstrachtenfest zu Dresden 1896“. Es zeigte Trachten und Bauernhäuser, übrigens auch aus dem Altenburger Land oder dem Meißner Hochland.

Andere Fotos stammen aus dem Jahr 1889, spazierten im Zuge des Umzugs anlässlich des 800-jährigen Jubiläums des Hauses Wettin doch zuhauf Wenden resp. Sorben mit. Und auch im Anschluss an den Festzug entstanden Fotografien der beteiligten Personen, „die als Versatzstücke und Belege in das materielle Erbe eingingen“.

Wer sich auf die textile Reise begibt (vielleicht nicht ins Reich der Sinne, wohl aber in eines der Stoffe), erfährt Details zur Herstellung von verschiedenen Nähten, Saumabschlüssen und prächtigen Zierkanten, aber auch zur Oberlausitzer Bekleidung ganz allgemein.

So bekommt man etwa vermittelt, dass Schneider und Händler mit dem Aufkommen von Tages- oder Wochenzeitungen ihre Teilnahme an den Märkten in der Region zur Anzeige brachten. Zunächst in schlichter Form eines einfachen Textblocks gehalten, fallen die Annoncen später durch gestaltende Elemente immer mehr ins Auge. In den „Budissiner Nachrichten“, die regelmäßig ab 1828 erschienen, priesen Händler in den ersten Jahren vor allem Ausschnitt-, Schnitt- und Modewaren an, alsbald setzte man jedoch vermehrt auf Anzeigen, in denen auf Vorrat produzierte Neuware angekündigt wurde. So wussten nicht nur Frauen, die früher noch als die bekennende Ultra-„Fashionista“ Carrie Bradshaw in der US-Serie „Sex and the City“ nach der Devise „Shopping ist mein Herz-Kreislauf-Training“ lebten, was Sache ist.

Zeitungsannoncen waren unheimlich beliebt

Zeitungsannoncen waren unheimlich beliebt, wer es sich leisten konnte, ließ gar eine ganze Seite bedrucken und mit Signets oder einer Schmuckrahmung versehen. Die prunkvollsten Inserate stammten von Berliner Konfektionären. Die Gebrüder Kaufmann aus Preußens Kapitale, die sich 1854 im „Goldenen Adler“, dem ersten Haus am Platz in Bautzen, niedergelassen hatten, fügten ihren Anzeigen Abbildungen der „Amerikanischen Näh-Maschine“ bei, die das Verfertigen von Kleidung revolutionierte.

Zur Sammlung des Museums Bautzen gehören rund 500 handgefertigte Kleidungsstücke, darunter Hauben, Spenzer, Frauenröcke, Männerwesten, Hosen und Mäntel. Auf manche Gewandungsteile trifft die (Christian) Dior’sche Sentenz „Das Geheimnis der Eleganz liegt in der Schlichtheit der Dinge“ zu, auf die meisten nicht. Telek analysiert akribisch jedes einzelne Garderobestück, weist modische Anpassungen oder Reparaturen aus und legt Kriterien zur zeitlichen Einordnung von historischen Kleidungsstücken dar. Verlustig gegangen sind dem Bautzener Museum – und zwar 1945 – gut fünfzig Halsketten, von denen 24 in den Inventarbüchern als „Bernstädter Halskette“ bezeichnet und 1911 von einem O. Medefind aus Meißen angekauft wurden. Auch fast 80 Kettenschlösser sowie knapp 20 bemalte Schmuckbilder büßte man gegen Kriegsende ein – warum wie auch die Halsketten begehrte Sammelobjekte waren und sind, zeigen Vergleichsstücke, die sich in einer Oberlausitzer Privatsammlung befinden.

Bemerkenswert ist immer wieder Ulrike Teleks Blick fürs Detail, etwa was die 20 „weichen“, weil nur aus einer Lage Stoff gearbeiteten und waschbaren Hauben im Bautzener Sammlungsbestand angeht. Sie wurden als Nachthauben oder im Alltag getragen. In seinem zwischen 1733 und 1858 in 242 Bänden erschienenen Werk „Oekonomische Encyklopädie oder allgemeines System der Staats-, Stadt-, Haus- und Landwirtschaft“ bezeichnete Johann Georg Krünitz die Haube als „eine Art des bequemen Kopfputzes... welches am Tage zur Zierde getragen wurde“. Hauben wurden oft benutzt, waren schnell verschlissen, aber auch nicht teuer in der Anschaffung, wenn frau es nicht vorzog, diese Hauben lieber gleich selbst am heimischen (Näh-)Tisch zu fertigen; diverse Stick- und Schnittvorlagen haben sich jedenfalls erhalten.

„ ... mit einem lutherischen Maul und einem mährischen Rock“

Wie Hauben, so sind – gemessen an ihrer vielfältigen Nutzung und weiten Verbreitung – auch Schürzen in Museumsbeständen ein rares Gut. Das liegt zum einen daran, dass sie bis zur völligen Auflösung genutzt wurden (bis zur Verwendung als schnöder Putzlappen ganz zum Ende), zum anderen daran, dass Arbeitsschürzen in der Regel nicht für wert befunden wurden, ins Museum zu kommen, ja überhaupt als interessante Sachzeugnisse anerkannt zu werden. Auch Männer trugen durchaus je nach Beruf Schürzen, aber letztlich wurde das Wort „Schürze“ eine Zeit lang als Synonym für Frau verwendet, was wiederum dazu führte, dass jene Charmeure und Casanovas, die zuhauf Gunst und anderes der holden Weiblichkeit zu gewinnen wussten, als „Schürzenjäger“ bezeichnet wurden.

In einem Exkurs wird auf die Kleidung in der Herrnhuter Brüdergemeine eingegangen. 1772 hatten, wer erinnert sich nicht, Glaubensflüchtlinge aus Mähren die Erlaubnis erhalten, sich auf den Berthelsdorfer Ländereien des Ludwig Graf von Zinzendorf (1700–1760) niederzulassen. Wie man erfährt, entschieden sich die mährischen Neuankömmlinge, die einfache, aber „noble“ Kleidung der ortsansässigen Bevölkerung zu übernehmen. Die Art und Weise, sich schlicht zu kleiden, brachte Zinzendorf selbst auf die Formel: „Wir sind philadelphische Brüder mit einem lutherischen Maul und einem mährischen Rock.“ Ausschlaggebend dabei war, dass auch die „Dames“ sich der Entscheidung anpassten und auf Kleiderluxus verzichteten. Weitere Beiträge der u. a. mit gütiger Unterstützung der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen herausgegebenen Publikation widmen sich der Kleidungsforschung aus wissenschaftsgeschichtlicher Perspektive und beleuchten regionale Besonderheiten in einer Zeit, der eine große Lust an Farben, Mustern und Stoffen unterschiedlichster Art zu bescheinigen ist. Ob das auch bei Alltags- oder gar Arbeitskleidung der Fall war, lässt sich schwer sagen – diese wurde von den Museen kaum gesammelt und ist auch auf Abbildungen selten zu finden, wie Telek in einem Aufsatz festhält, der explizit dem Einzug König Antons 1829 in Großschönau und der Familie Krumbholz im Jahr 1845 gewidmet ist. Auch Futterstoffe wurden von Telek untersucht. Kleidungsstücke sind oft abgefüttert – sowohl die für Frauen als auch die für Männer. Ausnahmen bilden Sommerröcke und Schürzen. Erhalten hat sich ein Musterbuch von Carl Traugott Kühnel aus Niedercunnersdorf, das auf das Jahr 1847 datiert werden kann und das die „immense Vielfalt an Musterungen im 19. Jahrhundert“ widerspiegelt. Der große und entsprechend schwere Foliant beinhaltet die beachtliche Anzahl von 1379 Gewebestücken, von denen 550 unifarbene, klein karierte oder gestreifte Webproben von Handgewebtem für den Haushaltsbedarf zeigen.

Mit Tracht zeigten die Sorben auch Flagge

Wie deutlich gemacht wird, war es besonders die wendische Tracht, die im Kontext der nationalen Identitätsdiskurse im sächsischen Raum eine besondere Rolle spielte und nicht zuletzt als Symbol für Landesidentität und Zugehörigkeit genutzt wurde. Gerade im „roten Sachsen“, das im Zuge der Industrialisierung zahlreiche Modernisierungsschübe erlebte, waren Trachten ein erheblicher Bestandteil regionaler und nationaler Inszenierung.

Wie dem Leser vermittelt wird, stießen in den 1970er Jahren die „Trachtenforscher“ und Volkskundler des Instituts für sorbische Volksforschung bei Recherchen zur Neuauflage bereits vergriffener Bände des Atlasses der sorbischen Volkstrachten auf Varianten der sorbischen Tracht, die bis dato völlig unberücksichtigt geblieben waren. Seitens der Sorben sprach man von „halbdeutscher“ Tracht, womit eine Zwischen- resp. Übergangsform der sorbischen Tracht zur deutschen Kleidung impliziert ist – und etwas Vermischtes und Zusammengesetztes, also nicht mehr Abgrenzbares. Solche Tracht, bei der der Anspruch auf Reinheit und Homogenität nicht mehr gegeben war, war, so die Sichtweise einschlägiger sorbischer Nationalisten, nicht mehr identitätsstiftend für die „wendische“ Bevölkerung.

Ines Keller schreibt in ihrem Überblick über die Forschungen zur Kleidung der Sorben der Ober- und der Niederlausitz: „Zugespitzt gesagt: Die Trägerinnen der ,halbdeutschen Tracht’ widersprachen mit dieser Kleidungsweise dem Bild eines homogenen sorbischen Volkes. Der Dualismus ,sorbisch’-,deutsch’ wurde überschritten, verwischt“.

Die Sorben zeigten – und zwar in hitzigen, weil ausgesprochen germanophilen wie panslawistischen Zeiten – mit ihren Trachten Flagge. Ethnische Artefakte wurden zu Symbolen der Landes- und Königstreue stilisiert, um 1900 hieß es in der „Sächsischen Volkskunde“ von Robert Wuttke: „... unser Wendenvolk ist einerseits so treusächsisch bis ins Mark und politisch so treu zu Kaiser und Reich, andererseits ein integrierender und in sich selbst geschlossener besonderer Bestandteil unseres Sachsenvolks“. Zumindest die Festtagstrachten waren kostbar und wurden bei Nichtgebrauch gut im Kleiderschrank verwahrt, in dem zumindest in Junggesellen-Haushalten nur jene Klamotten verstaut werden, die man nie anzieht – alles andere wird von Männern/Schlampern bekanntlich irgendwo im Zimmer auf Stühlen und dem Fußboden verteilt.

Andrea Geldmacher, Katja Margarethe Mieth und Jürgen Vollbrecht (Hrsg.): Seide, Samt und feiner Zwirn. Oberlausitzer Bekleidung zwischen 1800 und 1870. Michael Imhof Verlag, 448 Seiten, 502 Farb- und 74 SW-Abb., 39,95 Euro, ISBN: 978-3-7319-1061-9

