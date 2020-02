Dresden erinnert jedes Jahr an seine Zerstörung durch britische und amerikanische Bomber am 13. Februar 1945 und in den Tagen danach. Manche Einwohner der Stadt halten die Bombardierung für ein beispielloses Kriegsverbrechen. Der Militärhistoriker Jens Wehner warnt davor, die Geschehnisse für eine Umdeutung des Zweiten Weltkrieges zu missbrauchen