Seenlandbahn von Dresden nach Senftenberg: Ersatzverkehr an diesem und nächsten Sonntag

Dresden

Fahrgäste der Seenlandbahn müssen sich an diesem und am kommenden Sonntag auf Ersatzverkehr und längere Fahrzeiten einstellen. Wie die Mitteldeutsche Regiobahn mitteilt, können am 15. und am 22. August auf dem Abschnitt zwischen Kamenz und Senftenberg keine Züge rollen. Grund dafür sind Bauarbeiten.

Ersatzbusse mit Fahrradanhänger

Die Züge der Seenlandbahn fahren an diesen beiden Tagen nur zwischen Dresden und Kamenz. Zwischen der Lessingstadt und Senftenberg pendeln stattdessen Busse. Nach Angaben des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) verfügen die Busse über einen Fahrradanhänger.

Newsletter Kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Meldungen des Tages aus Dresden – täglich gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wegen der längeren Fahrtzeiten der Busse über die Straßen verändern sich auch die Ankunfts- und Abfahrtszeiten auf dem betroffenen Abschnitt. Als Alternative zur Seenlandbahn können Reisende ab Dresden auch den Regionalexpress in Richtung Cottbus nutzen, der in Senftenberg hält. Hier gilt allerdings nicht über die gesamte Verbindung der VVO-Tarif. Wer von Dresden bis Hosena fahren möchte, kann den Zug in Richtung Hoyerswerda nutzen. Hier gilt wiederum der VVO-Fahrschein.

Die Seenlandbahn rollt in den Sommerferien an den Wochenenden direkt von Dresden über Radeberg und Kamenz nach Senftenberg. In den Zügen gilt der VVO-Tarif, auch das Sachsen-Ticket der Bahn wird anerkannt. Alle Informationen zur Seenlandbahn hat der Verkehrsverbund im Internet zusammengestellt.

Internet www.vvo-online.de/seenlandbahn

Von seko