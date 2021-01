Dresden

Mit mehreren Mahnwachen im Stadtgebiet hat sich die Initiative Seebrücke Dresden am Sonnabend an einer bundesweiten Aktion für Flüchtlinge beteiligt. Unter dem Motto „Aufnahme statt Abschottung“ hissten rund sieben Aktivisten Banner von der Carolabrücke, der Augustusbrücke und der Marienbrücke.

Damit wollte die Initiative auf die ihrer Ansicht nach untragbaren Zustände an Europas Außengrenzen aufmerksam machen. „Wir fordern, dass alle Push-Backs gestoppt werden, weil sie illegal sind“, sagte Zora R. von der Seebrücke Dresden.

Anzeige

Seebrücke Dresden: „menschenunwürdige“ Zustände

Push-Backs beschreiben eine Praxis an den EU-Außengrenzen, die laut UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) Schule mache: Dabei schiebe die jeweilige Grenzpolizei Flüchtlinge zwangsweise in Nachbarländer zurück. Ohne Zugang zu einem Asylverfahren.

Der Spiegel hatte im Oktober gemeinsam mit anderen Medienorganisationen enthüllt, dass auch die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) in illegale Push-Backs verwickelt war.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Aktivisten der „Seebrücke Dresden“ forderten zudem, dass die bundesdeutsche Unterstützung der kroatischen Polizei aufhöre, „weil die maßgeblich an den Push-Backs beteiligt sind“, sagte R. weiter. Im gleichen Atemzug verlangte sie, alle Flüchtlingslager in Bosnien zu evakuieren. Die Zustände in den Camps seien einfach „schrecklich“ und „menschenunwürdig“.

Als offizielle Versammlung wollte R. die Aktion nicht verstanden wissen. Unterstützer sollten vorbeikommen, die Banner abfotografieren und das Bild anschließend auf Instagram oder anderen sozialen Netzwerken verbreiten. Stichwort: Onlinepräsenz.

Insgesamt beteiligten sich deutschlandweit rund 40 Ortsgruppen an der Aktion.

Von ffo