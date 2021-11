Sechs Stunden dicht an dicht in Dresden auf die Impfung warten

Dresden

Bei der Erstimpfung vor drei Wochen war die Welt noch in Ordnung. Impfangebot im Rathaus, eine Stunde Wartezeit. Das ließ sich verschmerzen. Doch nun stand die Zweitimpfung an für den 14-jährigen Sohn einer Dresdnerin. Impfangebot im Stadtbezirksamt Dresden-Neustadt. „Ich hatte gelesen, dass die mobilen Impfangebote überlaufen sind“, sagt die junge Frau. „Wir sind extra anderthalb Stunden früher dort gewesen.“

„Ich ahnte nichts Gutes“

Eigentlich hätte der Sohn auch in der Schule geimpft werden können – aber in den Herbstferien. „Da waren wir verreist, das hat leider nicht funktioniert“, erklärt die berufstätige Mutter. 12 Uhr sollte die Impfaktion beginnen, 10.30 Uhr waren Mutter und Sohn vor Ort. „Wir mussten uns in eine lange Schlange einreihen. Ich ahnte nichts Gutes.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erschütternde Szenen hätten sich abgespielt. Alte Menschen hätten in der Kälte ausgeharrt, einige seien von jüngeren sogar vorgelassen worden. „Dann kamen Mitarbeiter heraus und haben die Leute abgezählt. Es seien nur 170 Dosen Impfstoff vorhanden. Die Schlange war sehr lang, viele Menschen wurden nach Hause geschickt.“ Ohne Impfung.

Dicht an dicht in einer Schlange

Mutter und Sohn waren zu zweit, konnten sich beim Anstehen abwechseln. „Ich bin etwas zu Essen kaufen gegangen. Mit einer so langen Wartezeit habe ich nicht gerechnet.“ Zweieinhalb Stunden in der Kälte, dann konnten die beiden ins Treppenhaus vorrücken. Um dicht an dicht mit anderen Impfwilligen in der Schlange zu stehen. Trotz Corona. „Es war nicht nur grenzwertig. So etwas habe ich noch nie erlebt.“

Vom vielen Stehen völlig erschöpft

Im Zeitlupentempo rückte die Schlange vor. Zwei Ärzte waren für das Impfen im Einsatz. „Wenn dann noch Leute über ihre Medikamente diskutieren oder andere Fragen erörtern wollen, dauert es eben.“ Gegen 16.30 Uhr öffnete sich endlich die Tür für Mutter und Sohn, der junge Mann erhielt seine Zweitimpfung. „Wir wollten danach nur noch nach Hause und die Füße hochlegen. Wir waren von dem vielen Stehen völlig geschafft“, so die junge Frau.

Steigern diese Erlebnisse die Impfbereitschaft?

Beide mussten an einer langen Schlange vorbeilaufen. „Da standen noch unheimlich viele Menschen an. Ich weiß nicht, wie lange die noch warten mussten.“ Auf der einen Seite sei sie froh, dass ihr Sohn jetzt gegen Corona geschützt ist. „Aber wir mussten einen hohen Preis dafür zahlen. Überall wird Werbung für das Impfen gemacht. Aber solche Erlebnisse werden die Impfbereitschaft in der Bevölkerung wohl nicht steigern.“

Von Thomas Baumann-Hartwig