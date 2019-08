Dresden

Der bestellte Zubringerbus kam nicht. Das Taxi war fünf Minuten zu spät am Flughafen. Fast wäre wegen der fünf Minuten die Tausende Kilometer weite Rückreise von Christchurch nach Dresden geplatzt. „Die Neuseeländer pochten darauf, dass man sich eine Stunde vor Abflug einzufinden hat und keine Minute später“, erinnert sich Georg Böhme-Korn, seit 1990 Stadtrat für die CDU-Fraktion und bald Politik-Rentner.

Dr. Georg-Böhme-Korn, Stadtrat CDU Quelle: Pr

Als er schon alle Felle davonschwimmen gesehen habe, sei eine freundliche Mitarbeiterin vom Nachbarschalter gekommen und habe einen Flug via Auckland nach Sydney angeboten. Das war die Rettung. „Ich musste zwar etwa 100 Euro mehr zahlen, bin aber doch noch fortgekommen“, so der Christdemokrat. Er hatte 2007 die lange Reise nach Neuseeland mit einem einzigen Ziel angetreten: Den Welterbetitel für das Dresdner Elbtal zu retten.

Dresden von der Liste gestrichen

Am Sonnabend jährt sich die Verkehrsfreigabe der Waldschlößchenbrücke zum sechsten Mal. Wegen der Elbquerung wurde Dresden schon 2009 auf der Sitzung des Welterbekomitees in Sevilla von der Liste der Welterbestätten gestrichen. Ein bis dato einmaliger Vorgang, der aus Sicht von Böhme-Korn hätte verhindert werden können.

Er könne verstehen, sagt Böhme-Korn, dass es Menschen gibt, die meinen, dass die Brücke an dieser Stelle das Gesamtbild stört. „Aber es geht eben auch um eine Stadtgesellschaft mit erheblichen Verkehrsbedürfnissen.“ Die Zubringerstraßen für die Waldschlößchenbrücke seien schon vor mehr als 100 Jahren angelegt worden, so der Stadtrat. Die Elbquerung habe schon 1994 im Verkehrskonzept gestanden.

Freundliche, angenehme Atmosphäre

2007 habe er gemeinsam mit dem damaligen Baubürgermeister Herbert Feßenmayr ( CDU) und dem Linke-Stadtrat Rainer Kempe vier Tage in Christchurch verbracht. „Ich hatte einen Beobachterstatus, einen offiziellen Ausweis und konnte viele Veranstaltungen besuchen.“ Die Atmosphäre sei freundlich und angenehm gewesen, er habe beispielsweise mit der neuseeländischen Delegation sprechen können und Informationsmaterial zur Waldschlößchenbrücke in den Tagungshotels verteilt.

Letztlich habe sich das Welterbekomitee 2007 auf eine Kompromissformel geeinigt: „Der Welterbetitel wird aberkannt, sobald das Welterbe irreversibel geschädigt wird“, fasst Böhme-Korn den Text zusammen. „Das ließ noch viel Spielraum. Da ist noch nichts kaputt gegangen.“ Er sei – von den Turbulenzen am Flughafen abgesehen – mit einem guten Gefühl nach Hause geflogen. „Es war anstrengend, aber es hat sich gelohnt.“

Appell der Oberbürgermeisterin verhallte ungehört

2008 bei der Sitzung des Komitees in Quebec in Kanada habe er sich erneut angemeldet. „Aber wir wurden ausgeladen.“ Und es gab ein Ultimatum: Wenn die Arbeiten an der Brücke fortgesetzt werden, wird Dresden gestrichen. 2009 schließlich in Sevilla hatte die damalige Oberbürgermeisterin Helma Orosz ( CDU) eine Minute Redezeit. Ihr Appell an das Komitee, erst zu entscheiden, wenn die Brücke steht, verhallte ungehört. Bei der Abstimmung votierten exakt 14 Mitglieder für die Aberkennung – das war genau die erforderliche Zweidrittel-Mehrheit.

Rückblickend, meint Böhme-Korn, sei die Streichung mit etwas gutem Willen und Kompromissbereitschaft zu vermeiden gewesen. „Aber die Dinge hatten sich verselbstständigt und unsere Argumente zählten nichts mehr.“ Geschadet habe der Titelverlust Dresden nicht, so der Stadtrat. „Eigentlich bin ich gar nicht böse, dass wir gestrichen wurden.“

Ohne funktionierende Infrastruktur geht es nicht

Jedes neue Bauwerk im Elbtal wäre der Unesco gemeldet worden, meint Böhme-Korn. „Bei der Flutschutzwand in Pieschen haben sich die Gegner auch 2006 an das Welterbekomitee gewandt.“ Man müsse Stadt als Ganzes betrachten – ohne funktionierende Infrastruktur gehe es nicht. „Wir haben zum Glück noch sehr viele Vorhaben durchsetzen können wie den Tunnel Wiener Platz, den Bramschtunnel und vierspurigen Ausbau der Coventrystraße oder die Kreuzung Hamburger Straße/Flügelwegbrücke“, blickt Böhme-Korn auf geänderte politische Verhältnisse.

Von Thomas Baumann-Hartwig